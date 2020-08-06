黎巴嫩爆炸｜堪比3.3級地震　全城狂下玻璃雨　目擊者稱此生僅見

黎巴嫩首都貝魯特市中心附近港區一處倉庫在8月4日傍晚發生的兩次爆炸，整個港口被大火吞噬，幾乎衝擊到市區各個地方，冒出宛如原爆的蕈狀雲，強烈震波衝垮建築物玻璃，讓目擊者跌倒在地。貝魯特省長表示爆炸是「堪比廣島、長崎原爆的國家級災難，破壞力此生僅見」；更有居民直接用「世界末日」形容殘破的景象。

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儲存在貝魯特港口倉庫多年的農業肥料硝酸銨引爆，產生強大衝擊波震碎方圓十公里內的建築物玻璃，目擊者稱「整個貝魯特在下玻璃雨」。

當時搭計程車行經爆炸地點附近的納斯魯拉告訴《天空新聞》，他跟計程車司機一開始看到煙霧冒出，得知該處發生一場爆炸，他們正打算掉頭離開，但「突然間，有幾秒鐘我什麼都聽不到，我看到某種閃光，然後什麼都聽不到」，第二次爆炸震碎了計程車、周圍其他車輛與建築的玻璃，整座城市下起了玻璃雨。飽受內戰之苦的民眾在室內立刻遠離窗戶，以免受傷。

納斯魯拉表示，爆炸地點接近貝魯特市中心，如果刺客瞄準政客，通常用汽車炸彈，他也經歷過汽車炸彈襲擊，因此覺得這不像是暗殺行動，「汽車炸彈爆炸後通常會看到黑煙冒出，我在這次事件看到的煙霧是粉白色，規模非常大、像火山一樣，一生都不曾見過」。

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美國地質研究所指出，這場爆炸造成了黎克特制地震震級3.3的地震，市內多地有震感，連遠至240公里外的塞浦路斯都感受得到。

災區內不斷傳來救護車鳴笛聲響，一直看到車輛搬運遺體，消防車也忙進忙出，但交通十分擁擠。港口本身內部廠棚有如燒焦罐頭，所有物件都已毀壞到看不出原貌；而消防直升機則在上空盤旋，協助澆水滅火。衞生部長哈桑（Hamad Hassan）說，很多人下落不明，但由於天色已暗，當地又停電，很難在夜間搜尋，「我們面臨的是一場真實的大災難，需要時間去評估災害程度」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】