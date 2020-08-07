遊客與「勝利維納斯」合照惹禍　坐斷雕像3根腳趾或需賠償

一名奧地利遊客跟團參觀意大利「安東尼奧卡諾瓦博物館」（Museum Gipsoteca Antonio Canova），不但直接趴在雕像上拍照，還壓斷「勝利的維納斯」（Venus Victrix）雕像的3根腳趾。

19世紀知名雕像「勝利的維納斯」（Venus Victrix）慘遭「斷趾」。（Reuters）

路透社報道，博物館釋出的監視器畫面顯示，男子趴坐在雕像上讓別人幫他拍照，起身後發現自己闖下大禍卻若無其事地離開，但過程皆被錄下來，館方也隨即報警處理，表示「絕不能放過任何嫌疑犯...這是作者無法接受的傷疤」。

這尊知名雕像有着兩百年歷史，出自19世紀義大利雕塑家卡諾瓦（Antonio Canova）之手，由法皇拿破崙的妹妹波利娜．波拿巴（Pauline Bonaparte）擔任模特兒，半裸扮演愛神維納斯。

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意大利博物館由於新冠肺炎疫情，對訪客實行實名登記制，因此警方很快找到這名訪客，這名50多歲男子也承認自己犯下愚蠢行為，並表示願意負擔維修費用。博物館專家還在確認雕像底部的損失。

意大利最新提出的「文物毀損處罰法案」加重相關懲處，破壞者最多可判8年有期徒刑並處10萬歐元（約92萬元港幣）的罰款。

訪問損壞雕像過程：

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