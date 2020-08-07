【減肥】胖MM一年狠減76公斤變美女　戒掉「這種食物」重獲新生

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每一位「厚片女孩」都是潛力股！澳洲一名女子從小因為「體重」關係，被同學們取笑，讓她相當自卑，最巔峰狀態是胖到145公斤。後來為了擺脫肥胖帶來的困擾，她下定決心減肥為自己而活，經過12個月後的「減重之旅」，現在體重維持在68公斤左右，搖身變成大正妹，不止找回自我價值，還報名了明年的健美比賽。

減掉76公斤前後比照：

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根據《每日郵報》報道，這段勵志故事的主角名叫Alida Elizabeth Dreyer，27歲的她不止有家族肥胖史、多囊性卵巢綜合症、胰島素抵抗、飲食成癮、以及憂鬱症。她非常想要個孩子，不過醫師說，「你這樣的體重很難生育」，加上當時的男朋友不斷批評她的身材，於是決定結束這段極其不健康的關係。

Alida在家沮喪幾個月後，認為是時候奪回自己的人生，不再是毫無意義的過日子，想要變漂亮好好愛自己，於是決定開始減肥。據悉，Alida期間去做了腹腔鏡縮胃手術，然後從根本上改變了飲食和運動習慣，最後成功狠甩76公斤。原本喜歡吃漢堡、零食等等都戒掉（編按：她從小愛吃麥當勞餐廳的食物，而且往往要加大餐點），現在的她，遵循純素飲食，專注於整體和有意識的飲食，因為這樣的方式可為身體提供最好的營養，甚至還去報名了明年的健美比賽。

她表示，「減肥成功之後，我感到自己很棒，從來不知道因為肥胖我錯過了多少，直到酸痛和疲倦自然而然消失，現在的不僅可以生存，甚至找到自我價值。」而她最後還不忘分享減肥的心情，「你可以跌倒並犯錯，我們是人，這是正常的。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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