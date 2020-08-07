【新冠肺炎】Facebook員工可WFH至2021年7月　還有補助7800元

路透報道，受到新冠肺炎疫情影響，科技巨企Facebook將允許員工在家上班至2021年7月並提供用於家庭辦公需求的1000元美金（約7800港元）補助。

Facebook表示，在政府指導許可下，將繼續有限制的重啟辦公室。（Reuters）

Facebook發言人8月6日在電郵聲明中表示，「基於衛生和政府專家的建議及內部對於這些事項討論的結果，我們將允許員工繼續自願在家上班直到2021年7月。此外，我們將提供員工用於在家辦公需求的1000元美金補助」。

Facebook表示，在政府指導許可下，將繼續有限制的重啟辦公室。然而，由於部分地區新冠肺炎確診案例多，許多美國和拉丁美洲的辦公室今年年底前將不會重啟。

Google公司於7月底表示，將允許不需要在公司辦公的員工在家上班至2021年6月；Twitter公司也提出建議讓部分員工永久遠距工作。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】