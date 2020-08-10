【新冠肺炎】9旬翁無悔堅持見染疫妻最後一面　相隔3周先後病逝

「陪着你走，一生一世也不分……」美國佛羅里達州90歲老翁雷克（Sam Reck），與86歲失智症妻子喬安妮（JoAnn Reck），因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情隔離措施，無法每日相見。 喬安妮及後不幸染疫，為見對方最後一面，雷克不顧反對執意穿上防護衣走進病房，握着太太的手道別。結果他自己亦中招，3周後隨妻子病逝，他在離世前告訴家人，絕不後悔這個決定。

喬安妮因被診斷患上失智症，一年前開始入住護老院。雷克每日都前往探望妻子，後來當局因疫情關係禁止探望老人院，二人無法再接觸。

患有失智症的喬安妮不明白為何無法與丈夫相見，兩夫妻因此感到痛苦不堪。在院方安排下，兩夫妻一個在露台，一個在地面隔空會面，有如現代版的羅密歐與茱麗葉。

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喬安妮後來卻不幸染疫要接受隔離，在妻子病重彌留期間，雷克不顧一切堅持見太太最後一面，穿上保護裝備握着太太的手道別。喬安妮7月12日離世後不久，雷克自己亦染疫，並在3周後與太太「一起飛去」。

雷克的兒子透露，父親確診後告訴他們並不後悔，稱無論發生什麼事，對能有機會與妻子道別，並再一次握住對方的手感到高興。