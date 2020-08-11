【俄羅斯疫苗】戰鬥民族極速研發　惟業界質疑是「潘多拉魔盒」

俄羅斯8月11日宣布已批准首個新冠肺炎（COVID-19）疫苗「Sputnik V」（斯普特尼克5號，暫譯），搶先成為全球第一國，但也引來不少質疑。此因該疫苗目前尚未完成所有階段的臨床測試，但已預計9月生產，10月展開接種，當地有業界組織指在完成所有測試前就開始正式接種可能帶來危險，形容此疫苗有如「潘多拉魔盒」（Pandora's box），帶來眾多不確定性。 俄羅斯方面則反駁指，已參與接種者沒有出現嚴重不良反應，又指該國能夠領先的原因，是新疫苗是過去研發中疫苗的改進版。

俄羅斯總統普京8月11日宣布該國首個新冠肺炎疫苗已註冊，圖為普京2020年1月在土耳其出席會議（Getty）

俄羅斯：已有20國預訂

俄羅斯把此疫苗起名為「Sputnik V」，以舊日太空競賽中的蘇聯人造衛星命名。該國指目前有20個國家預訂這支將生產的疫苗，總數超過10億劑。

但是外界質疑並不少，主因是疫苗目前尚未完成所有階段的臨床測試。該疫苗於6月18日開始第一階段的臨床測試，至7月15日結束，38名參與的志願者全部取得免疫，第二階段測試則在7月13日開始。疫苗的臨床測試通常分為三個階段，但俄羅斯疫苗未完成這些測試，據《莫斯科時報》報道，俄羅斯方面在上周剛啟動第三階段臨床測試，將有數千人參與。

各國正爭相研究新冠肺炎疫苗，圖為2020年8月初一名女子在美國參與疫苗試驗（Getty）

業界組織提出質疑

俄羅斯的臨床實驗組織聯會（暫譯，Association of Clinical Trials Organizations）也對此提出質疑，形容疫苗有如「潘多拉魔盒」，該會8月10日致函衛生部長，表示直至8月初，正式接種疫苗者少於100人，認為大規模接種可帶來危險，提倡在批准疫苗前先有更多測試。

在西方地區，英國牛津大學研發的疫苗正處於第三階段臨床測試，但也預計疫苗無法在2021年初前大規模出產。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）8月10日對俄羅斯疫苗投予信心一票，他稱自願成為第一個親自測試俄羅斯疫苗的人（路透社）

政府反駁：沒嚴重不良反應

至於俄羅斯衛生監察部門官員科先科（Valentina Kosenko）則反駁指，目前已有數百名義務參與者接種疫苗，沒有出現嚴重不良反應，該部門另一官員格拉戈列夫（Sergei Glagolev）表示「在臨床研究初期已註冊藥物是可以接受，類似方案在歐盟與美國也有。」

至於資助疫苗臨床測試的俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）負責人德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示「傳統上俄羅斯在疫苗方面是非常強的」，他又認為俄羅斯能夠領先的原因，是新疫苗是過去研發中疫苗的改進版。

他稱，這次研發疫苗的加馬列亞研究所（Gamaleya research institute）在5年前已在研發伊波拉疫苗，而這次的新疫苗某程度是該伊波拉疫苗的仿製品，之後俄方也有研究針對中東呼吸綜合症（MERS）的疫苗，為這次新疫苗打下更多基礎。