日本殘舊遊樂園靠「廢墟感」聞名　設施失修生銹卻成茨城縣景點

在台灣有許多建築因為年久失修、外觀破敗又長年無人使用，因此就成了「鬼屋」，許多繪聲繪影的傳聞也會因此傳開，當中不乏有醫院、遊樂園和古厝等，甚至還有不少探險者前往試膽。日本就有一間遊樂園，利用其外表滿滿的廢墟感，吸引不少民眾入場體驗，雖然看似是一間廢棄遊樂園，但仍然有在對外營業，曾經去過的民眾更直呼「去玩過超多次！」

這個遊樂場有幾「廢」？

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一名日本網友日前在Twitter中發文提到，這間廢墟感滿滿的遊樂園名叫「Gamaland」，位於日本茨城縣筑波市的筑波山腳下，樂園裏的遊樂設施都相當破舊，許多電動遊樂設施也都壞了，從照片中可見，多數遊樂設施都已泛黃生銹，加上因為新冠肺炎（COVID-19）疫情期間遊客數量稀少的緣故，看起來就像是廢棄的遊樂園。但即使如此它卻是一間活躍的遊樂園，依然有遊客慕名前往。

根據《 Yahoo! JAPAN 》報道，Gamaland遊樂園大約是在40年前創立，樂園當中一個名為「Gama Cave」的洞穴相當受歡迎，成人只要500日圓（約港幣36元）的門票就可以進入，兒童票則是200日圓（約港幣14.5元）。

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報道中提到，雖然遊樂園看起來像是鬼屋，但裏頭的遊樂設施和溜滑梯還是可以使用，只是目前因為新冠肺炎疫情嚴峻，前往遊樂園的遊客人數大幅減少，不過等到疫情趨緩後，還是可以到Gamaland放鬆一下。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】