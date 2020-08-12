【新冠肺炎】開學不開學？美國兒童病例月增18萬宗

美國兒科學會和兒童醫院協會聯合發表的最新報告顯示，自新冠疫情爆發以來，美國已有超過38萬名兒童確診感染新冠病毒，且近期兒童感染病例數目快速增加，七月初至八月初的短短一個月內由原本的20萬人激增了90%。本月初，喬治亞州傳出夏令營爆發集體感染個案，學童連職員至少260人確診。 八、九月的新學年將至，「開學不開學」成為當地社會近期討論焦點之一，全國民眾對於重啟校園不無疑慮。

美國兒童病例急增正值當地新學年的季節，令部份地區重啟校園惹起社會正反兩面的爭論和熱議。洛杉磯、芝加哥、費城和密爾沃基（Milwaukee）等地近期有教師示威抗議，呼籲維持遙距教學，直至能確保課室環境安全。7月下旬，佛羅里達州最大的教師工會更就當地重啟校園一事起訴州政府。另一方面，美國也有不少家長、兒科醫生、兒童發展專家，以至總統特朗普均希望盡快正常重啟校園。

美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）表示，重返校園有益學童心理發展，但各州仍須考慮疫情狀況，並將健康安全放在首位。

美國不少教師近期示威抗議，認為應維持遙距教學直至能確保學生和教師安全。(美聯社)

由於現時多數數據顯示，即使12歲以下的兒童與周邊的成年人感染率相同，他們傳播的可能性也較小，死亡率亦遠低於成年人及長者。因此美國兒科學會（The American Academy of Pediatrics）建議，學校在採取適當的安全預防措施後重新開放，並應以學生親自上課為目標。

該組織又表示，已有證據表明今年春季學期的長時間停課，經已對學童產生負面影響。這或將導致學童面臨社會孤立，社會亦難以識別學童的學習困難，而且會增加他們遭受身體或性虐待的風險，以至吸毒、抑鬱和自殺的可能性。

讓學生回到學校上課，需要確保期間學童和所有教職人員的健康安全。(美聯社)

「學校短期內難重新開放」

迄今為止，美國疫情依然非常嚴重，確診數字屢創紀錄，包括佛羅里達州和德州在內的多個州的醫院經已不堪重負。紐約大學生物及自然科學教授Carol Shoshkes Reiss認為，大多數州份現時仍未處於安全水平，以適合重新開放學校。所謂安全，意味着該地有能力進行頻繁且定期的測試；社區低於1%的確診率；能夠盡快得知測試結果；當局能有效追蹤並隔離受感染人士和其緊密接觸者。

「我不認為休斯敦或邁阿密的學校能在短期內重新開放。」Reiss認為，重啟校園在這些地方，無論是對兒童、家庭、老師和其他教職人員來說都不安全。

近期，美國兒童的確診人數大幅上升，令校園復課多了一重疑慮。(美聯社)

亞利桑那州內科醫生Matthew Heinz對此表示贊同。他表示：「我不認為我們準備好可以安全地考慮重啟面授課程。」他指出，其他能夠正常復課的國家，均遵循非常嚴格和具體的安全規程，然後才重新開放校園。而且，這些國家投入了資金，專門採取相關的復課應對安排。

加州州長Gavin Newsom上月中曾明言，當地只有滿足特定的病例數量和住院條件標準時，學校才可以開設面授課程，這意味著該州的大多數地區的學校難以在新學期恢復回校上學。

加州州長Gavin Newsom明言，只有符合特定條件學校才能復課。(美聯社)

復課存兩大不確定性

在美國重啟校園存在兩個基本不確定性的問題，包括沒有像美國疫情肆虐的國家重啟校園的先例，另外目前對課室傳播的風險科研亦相當有限。根據世界衛生組織目前的掌握，新冠病毒在擠擁、通風不良的室內空間容易傳播，這與美國學校的課室環境非常吻合。

美國疾病管制與預防中心（CDC）建議學校可以採取部份措施，以盡量減少對學生的染疫風險，包括保持社交距離、勤洗手和佩戴口罩。亞利桑那大學醫院流行病學家Saskia Popescu則指出，學校將需要確保新鮮空氣的流通，無論是通過過濾空氣，從外部將其泵入還是通過打開窗戶。另外，如學校護士等教職員則需加強防護裝備，如手套、保護衣和N95口罩。

美國學校不少課室都是密閉和通風不良的環境，新冠病毒易於傳播。(美聯社)

兒童無症狀感染者更多

目前，美國許多地區如紐約市的學校，均傾向採取混合模式復課，如在教室上課數天，接着在網上教學數天。約翰·霍普金斯大學（John Hopkins University）公共衛生學者Joshua Sharfstein表示：「首先你必須控制社區的擴散和傳播，然後必須考慮周到地來重啟學校。」

重啟學校的最大問題是，兒童有可能被感染，但由於他們大多沒有症狀，很容易再將病毒傳播給家人、老師和其他教職員，造成社區的潛在大爆發。因此，公共衛生專家指出，對學校的感染進行檢測是必不可少的。

青少年健康專家Megan Ranney則表示：「我們知道無症狀或有症狀前的傳播是真實的，而且我們知道如被感染，兒童比成年人更不容易出現症狀。」她認為，學校應對學生和老師進行隨機測試，但礙於缺乏資金和測試，這些措施也許是不可能的。

特朗普希望透過復課營造疫情緩和的表象，為落後的選舉形勢力挽狂瀾。(美聯社)

大選在即的「重要棋子」？

對於如期正常開學最關切的少不了總統特朗普。距離美國總統大選還有83天，目前選情顯示民主黨候選人拜登（Joe Biden）暫時領先。

疫情期間，特朗普曾多次呼籲重啟經濟，亦明言應盡快重啟校園。若能盡快重啟校園，讓廣大民眾有感疫情不如數字反映般嚴重，能多少挽回特朗普選情。不過，若果因九月復課而令疫情再度大爆發，甚至禍及更多學童性命，恐怕拜登只等待特朗普把總統寶座雙手奉上。