到底是哪國人？最愛哪集《哈利波特》？丹尼爾烈格夫親解網民疑惑

31歲的英國男演員丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)因為在哈利波特系列電影中飾演哈利波特而廣為人知。回想當年,11歲的丹尼爾獲選在首部哈利波特電影《哈利波特-神秘的魔法石》(Harry Potter and the Philosopher's Stone)中飾演第一男主角,接著一路飾演到最後一部《哈利波特-死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2)。長達10年的時間,這位小童星的魔法形象伴隨著影迷一路成長,深植在每個哈利粉的心中。長大後依然積極嘗試與挑戰各類型電影,像是《救你命3000》(Swiss Army Man)、《逃出亞馬遜》(Jungle)、《非常盜2》(Now You See Me 2)等,丹尼爾在演技上的努力有目共睹。至於這位男演員私底下個性為何?大家對他有多好奇?今天就讓 GQ The Scene 單元來為各位解答!