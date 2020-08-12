到底是哪國人？最愛哪集《哈利波特》？丹尼爾烈格夫親解網民疑惑

31歲的英國男演員丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）因為在哈利波特系列電影中飾演哈利波特而廣為人知。回想當年，11歲的丹尼爾獲選在首部哈利波特電影《哈利波特－神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）中飾演第一男主角，接著一路飾演到最後一部《哈利波特－死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）。長達10年的時間，這位小童星的魔法形象伴隨著影迷一路成長，深植在每個哈利粉的心中。長大後依然積極嘗試與挑戰各類型電影，像是《救你命3000》（Swiss Army Man）、《逃出亞馬遜》（Jungle）、《非常盜2》（Now You See Me 2）等，丹尼爾在演技上的努力有目共睹。至於這位男演員私底下個性為何？大家對他有多好奇？今天就讓 GQ The Scene 單元來為各位解答！

丹尼爾最喜歡哪一集哈利波特？

想必大家應該都會猜最經典的第一集，不過丹尼爾表示他非常喜歡最後一集，也特別喜歡第五集《哈利波特：鳳凰會的密令》（Harry Potter and the Order of the Phoenix）。他特別提到自己很喜歡哈利和天狼星在第五集中的情感詮釋。而當初為了兒子接演天狼星一角的Gary Oldman在拍攝期間也和哈利有了很深的情誼，據說當時他們相處得非常愉快！

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丹尼爾是哪國人？

丹尼爾笑笑地表示，為什麼大家一直問他這個問題？很明顯的（從口音就可以知道）他是英國人，不過他也有刻意講過美國腔，也許是因為這樣大家才會搞混（笑），他也表示如果大家因為他學美國腔而認為他是美國人，他會當作是他學得很好的讚美。

丹尼爾曾在綜藝節目上表演過饒舌歌曲？

沒有錯！而這首歌是Blackalicious'的《Alphabet Aerobics》，丹尼爾表示他並不是天生很酷的人，所以當他知道自己有機會表演這首饒舌歌曲，並由 The Roots 樂團伴奏時，他認為需要好好把握這個「可以讓自己這麼酷」的機會。

丹尼爾有社群媒體的帳號嗎？

答案是沒有。丹尼爾自己說他是屬於很喜歡和別人打舌戰的人，所以如果他有Twitter帳號，可能會引來不少爭議。他也呼籲粉絲如果有看到自稱是他本人，歡迎去檢舉他們（笑）。

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丹尼爾是最新的《狼人》（Wolverine）嗎？

自從澳洲男星曉治積曼（Hugh Jackman）以2017年的《羅根》（Logan）電影做為告別「狼人」之作後，福斯被迪士尼收購，狼人是否重啟成為許多影迷關注的焦點。而前陣子網路上流傳星丹尼爾將成為新一代狼人的傳言，丹尼爾本人則親自在本影片中開玩笑回應：「是的！在最新的《狼人》電影中休傑克曼在洗完熱水澡之後，出場的就會是我。我很高興可以在這裡宣布。」

不過丹尼爾後來表示，這個回答只是開玩笑，並不是真的。但在傳聞他將接任狼人後，早已有網友替他畫了狼人的照片，乍看之下還真的很適合丹尼爾呢！

丹尼爾和伊利亞活（Elijah Wood）是親戚嗎？

這兩位在荷里活大紅大紫的演員，分別主演了舉世聞名的大片《哈利波特》和《魔戒》（Lord of the Rings），超高知名度讓不少人把他們兩個拿來比較，仔細一看還真的有幾分相像。丹尼爾說他常常被誤認成伊利亞活，但他們不是親戚，完全沒有血緣關係！

丹尼爾為什麼每天穿同一件外套？

丹尼爾說他有一段時間在主演舞台劇，超過六個月他都穿著同樣的外套和牛仔褲進出劇院。而原因是為了惹狗仔隊生氣！他發現只要他穿同樣的衣服，狗仔不管哪天拍到的他都好像同一晚拍到的（笑）。丹尼爾表示當有機會惹毛狗仔，或是得到一丁點勝利感，生活就很有趣，只能說他真懂得苦中作樂！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：除了哈利波特外你還了解他多少？丹尼爾雷德克里夫 Daniel Radcliffe 親自解答鄉民的各式問題！】