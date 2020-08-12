民主黨遲來的承諾：賀錦麗圓數代黑人女性政治夢？

美國總統大選將於11月3日舉行。民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）今天（12日）便公布提名現年55歲的加州參議員賀錦麗（Kamala Harris）出任副總統候選人。賀錦麗成為美國史上首位獲提名副總統候選人的非白人女性，如若勝選已便創下歷史。 對於數代美國黑人女性來說，這天更是她們希冀已久的日子。在2020年，民主黨或許終能給予她們一個「交代」了？

「黑人女性交給民主黨的託付，往往沒有換來足夠的認可，但她們這幾代人，一直對民主黨忠心耿耿。」賀錦麗獲確認為拜登副手之後，黑人作家Chryl Laird在《紐約時報》寫道。

雖然黑人女性一直是民主黨「最忠實支持者」，但令人遺憾的是，這些年來黑人女性從沒有在黨內，甚至在決策機關裏有着足夠代表性的聲音。

Black women and women of color have long been underrepresented in elected office and in November we have an opportunity to change that. Let's get to work.https://t.co/aiVwuBrwqR — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 11, 2020

民主黨欠了黑人女性一個交代？

2018年中期選舉過後，響應性政治中心（Center for Responsive Politics）發表一份調查報告指出，黑人女性參選人該年籌措到的競選經費，比白人女性參選人少超過一半。

今年民主黨各州初選，在北卡羅萊納州參選聯邦參議員初選的黑人女性史密斯（Erica Smith）便曾批評北卡州黨團根本「不想由一個黑人女性出選」，而另一名黨內參選人、白人男性康寧漢（Cal Cunningham）明顯得到更多來自黨團的財政支援。

但是，黑人女性群體一直等着，而且仍然堅定相信民主黨。

正如Chryl Laird這樣寫道：「黑人女性持續一貫地支持民主黨，並不是盲目的；她們了解這套政治制度如何運行，並深信她們可以在那裏為黑人群體謀取政治利益。」

黑人女性的投票權，要在1965年才正式獲得保障。當時美國國會通過《投票權利法案》，確保每個美國人都有權投票。（Getty Images）

2008年，民主黨派出奧巴馬（Barack Obama）參選總統，結果獲勝，成為美國首位黑人總統，這一年，有96%黑人女性投給奧巴馬；2012年，這位黑人總統成功連任，投給奧巴馬的黑人女性仍然有96%；2016年，民主黨派出希拉里（Hilary Clinton）參選，意欲造就美國首位女性總統，當時，有94%黑人女性將票投給希拉里。雖然最終希拉里不敵特朗普（Donald Trump），民主黨人未能如願。

觀乎近三屆總統大選，黑人女性群體是民主黨最「硬凈」的鐵票倉：無論是白人或黑人，她們一直支持着民主黨候選人。與此同時，很多黑人女性從政者都希望，黑人女性在政壇的地位可以提升，並深信民主黨最終能夠給予她們一個機會。

黑人女性群體可謂民主黨最「硬凈」的鐵票倉。（Getty Images）

一直以來，民主黨黨內頗為亮眼的黑人女性政治人物，基本上只是零星出現，近年較多人認識的可能要數到前美國駐聯合國代表及前國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）；2018年進入國會山、成為首位索馬里裔眾議員的奧馬爾（Ilhan Omar），近年來也憑其激進左翼政見而為人熟悉。

但是，說到能夠擔任政府內部高層的政要人物，黑人女性，以至拉丁裔、華裔、亞裔等非白人女性，都是寥寥可數。

37歲的奧馬爾在索馬里出世，以難民身份來到美國，17歲時成為美國公民。她關於以色列問題、911事件的言論曾多次引來爭議。（Getty Images）

所以，賀錦麗本身擁有非裔與印裔血統的個人特質，正是最為符合民主黨身份政治的選舉策略。在歷史意義上來看，姑勿論「拜登-賀錦麗」拍擋競選團隊的政綱，以及接下來幾個月的競選表現是否令人滿意，本身賀錦麗這位黑人女性得以在總統大選中成為副總統候選人，已經是創造歷史了。

嫌賀錦麗「不夠黑」 只讓拜登變「好看」？

然而，最終賀錦麗能否真的協助拜登全數斬獲黑人票源呢？有些輿論需要留意：有人認為身為牙買加和印度移民後代的賀錦麗並不是純正的黒人政治人物，而且賀錦麗本身出身中產家庭，其父親及母親分別是經濟學教授和醫療研究人員，賀錦麗是否真的能夠代表基層黑人的聲音呢？這成為輿論中的一小撮質疑聲音。

加上賀錦麗出任加州總檢察長期間，被質疑未有盡力打擊警隊執法不當、濫用暴力等行為，甚至近數月因為弗洛伊德（George Floyd）事件，在民間不斷發酵的「停止資助警隊」（defund the police）倡議，賀錦麗也傾向迴避，不置可否。這令不少選民，尤其是黑人選民不禁懷疑：賀錦麗是否真的願意為解決美國種族問題而義無反顧，落實大力度的改革呢？

美國警方執行職務時被指經常使用過度武力，使他們愈加成為很多民眾的假想公敵。（AP）

「她是否真的會為黑人社群的一些價值觀，全心全意去發聲爭取？」北卡羅萊納州的黑人大學生Peyton Forte向BBC坦言，賀錦麗不是她的最理想人選，最主要是因為她向黑人選民允諾的政策不夠強硬。她補充道：「我希望拜登副手是一個更加進步派的人……在全民醫保、免學貸、提高最低工資等我關注的議題上，賀錦麗始終未能給出肯定的承諾。」

「賀錦麗所提出的政策，並不是我們黑人群體現在最需要的。所以對於賀錦麗參選，我不會很激動，但這是可以預期得到。賀錦麗只能說是一個安全的選項。」 黑人大學生Peyton Forte說道。

拜登選賀錦麗是否明智的抉擇？（AP）

黑人男性選民KJ Kearney則對BBC表示，賀錦麗無可否認能夠幫助白宮決策層聚焦與黑人族群高度相關的議題，他對此表示歡迎。

然而，他同時亦補充道：「我不是愚蠢的，我知道在這一歷史性時刻，賀錦麗的存在，也是為了讓拜登看起來更好（she makes Joe look good）……所以接下來，就要看看搖擺州的關鍵選民能否被成功說服得到了。」

「賀錦麗等於穩固黑人票源」這一假設是否真的站得住腳，這裏需要警剔地打個問號。這個選擇是否能助拜登拿下白宮寶座，未來三個月就看賀錦麗如何顯本領。