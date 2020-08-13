【美國大選】瞄準亞非裔背景邀賀錦麗為副手　性別種族成決勝關鍵

《紐約時報》分析，美國民主黨總統參選人拜登挑選賀錦麗擔任副手，既是安全牌又能振奮人心。安全牌是因為兩人意識形態相近，都屬於民主黨內立場偏溫和的主流派。賀錦麗的父親是牙買加非裔，母親是來自印度的亞裔，她的歷史性出線，應該會讓民主黨非裔鐵票群感到振奮，有了出門投票的充分理由，不至於重蹈四年前的覆轍。

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賀錦麗的出線，代表正副總統拍檔之間的地域平衡已非首要考量，副手的性別和種族因素更為重要。畢竟，加州自1992年總統大選起就是民主黨的票倉。選擇擔任加州聯邦參議員還不滿一屆的賀錦麗當副手，拜登也不指望她在搖擺州攻城掠地，反正拜登在大部分的搖擺州民調都領先。

拜登着眼的是賀錦麗的亞非裔背景，非裔選民讓拜登在民主黨初選起死回生，現在則力挺他問鼎白宮大位。民主黨的策士希望，賀錦麗能衝高關鍵州非裔選民投票率。

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四年前希拉里在密西根、賓州和威斯康辛州的非裔得票率遠不及奧巴馬，傾向共和黨的北卡和喬治亞州也有許多非裔選民，民主黨已加緊投注資源。

拜登挑賀錦麗當副手 學者認「百分之一千基於族群」

研究非裔選民投票行為的布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）資深研究員約翰遜（Theodore R. Johnson）表示，「這百分之一千是基於族群的挑選結果」。他預測賀錦麗可以提高非裔選民投票率。

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拜登競選的高級顧問鄧恩（Anita Dunn）說，很久以前地域就不是決定副總統人選的關鍵因素了。2000年大選，民主黨總統候選人戈爾（Al Gore）連自己老家田納西州都輸掉。2004年，民主黨的克里（John Kerry）選了出身南方的愛德華（John Edwards）當副手，後者連故鄉北卡州都保不住。2012年，共和黨的瑞安（Paul Ryan）也沒有幫助羅姆尼（Willard Mitt Romney）贏得威斯康辛州。

1996年大選擔任共和黨多爾（Bob Dole）選舉經理的里德（Scott Reed）說，全天候播放的媒體讓地域平衡成為政治的歷史遺跡。蒙莫斯大學選舉中心主任默里（Patrick Murray）表示，副總統人選無法協助攻城掠地，此一歷史模式已經很清晰：「前一次協助拿下州選票的副總統候選人是1960年的約翰遜（Lyndon Johnson）」。

《美聯社》也指出，從過去幾屆選舉看來，副總統人選很少成為選舉結果的決定性因素。拜登的個人風格加上疫情影響，讓今年選戰遠不如過去熱烈，77歲的拜登選擇55歲的賀錦麗為副手，至少能讓選戰增添一些衝勁，並凸顯出民主黨在性別族裔方面，更能兼容並蓄。

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