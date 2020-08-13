新冠肺炎｜新加坡機場9成旅客全副武裝候機　網民：似拍生化電影

世界說
撰文：
最後更新日期：

全球新冠肺炎確診病例11日突破2千萬，病故人數超過73萬的當下，依然有旅客在此疫情浪潮下，仍堅持搭機出國。有旅客在「爆廢公社」上載一段攝自新加坡樟宜機場的影片，在飛往大陸南京市的候機室內，高達九成以上的旅客自備隔離衣或其他防塵保護設備，整間候機室有如生化電影拍攝現場，令人無奈又莞爾。

候機室變拍攝生化電影片場？

+4
+3
+2

一名網友8月5日在「爆廢公社」上載一則攝自新加坡樟宜機場候機室的畫面，形容現場簡直「跟拍生化電影一樣」，幾乎九成以上等待上機的旅客，都穿了全套隔離衣設備或其他防護裝備，僅有少數幾個人未着任何防護衣帽，旅客並稱，該候機室的旅客多數是預計前往南京的乘客。

【相關圖輯】想看看日本人在疫情持續期間的日常生活，請點擊放大觀看：

+17
+16
+15

多數網友留言回應，普遍稱許這樣「保護自己也保護別人」的行為，也有人喊「好帥唷！」笑稱疫情過後歡迎大家到核電或台積電上班。網友最擔心的則是那些沒穿防護設施的旅客，「沒穿的心慌」，「沒裝備的感覺有點慘」。也有網友貼出登機時的機艙門情景，戲稱現在登機「好像要進手術室」。

還有人稱，「台灣應該看看」，當全球正值疫情恐慌之際，國人的生活似乎未受太大影響，值得稱幸，希望台灣能繼續守住疫情防線，不要走到這個地步。還有人好奇：「這些防護用具，台灣哪裏買的到？」、「衣服是公發的嗎？」為何大家都準備得那麼齊全？

點擊以下圖片，了解其他國家民眾在疫情持續期間的生活：

+11
+10
+9
+12
+11
+10
新加坡壽司店推三文魚刺身麵　網民反應兩極：怕反胃又怕有蟲
新加坡政治洗牌在即　李顯龍胞弟何以「反叛」？
英國特訓6隻狗狗「聞出」新冠肺炎患者　若試驗成功將派駐機場
新冠肺炎｜機場禁區入口安檢職員確診　三名同事須檢疫
【新冠肺炎・疫情】美國連續16日過千人病歿　累計死亡個案逾16萬
【新冠肺炎】白宮顧問抱怨美國人對疫情憤怒不針對中國而是對國內
【新冠肺炎】聯合國：疫情令大批年輕人失業或失學　恐留終生傷痕
吉野家不敵疫情蝕數十億　回看國民牛肉飯經營之路　外賣盒藏秘密
【新冠肺炎】巴黎疫情惡化　市府實施戶外口罩令
疫情下紙巾成搶手貨　原來地球有一半人一直唔用廁紙！

延伸閱讀

大陸一名境外移入新冠患者 治癒數月後去上海「復陽」

深圳在巴西進口冷凍雞翅 檢測出新冠病毒

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。