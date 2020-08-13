甘地招牌圓框眼鏡險被當垃圾丟掉　網上拍賣叫價大幅超越估價

印度國父甘地（Gandhi）提倡非暴力抗爭，帶領印度擺脫殖民統治，被奉為「聖雄」。他的遺物不單具有歷史價值，對印度人民更是極富意義的國寶。

甘地身披白袍、戴著圓框眼鏡的形象深入民心。2009年，甘地一副圓框眼鏡在紐約拍賣，惹得滿城風雨。近日再有他的招牌眼鏡現身拍場，上拍之前，差一點就被當成垃圾扔掉。這副眼鏡現以估價£1萬 - 1.5萬（約10萬至15萬港元）於網上拍賣，反應熱烈，網拍尚未結束，出價已大幅超越估價。

🔻截至8月13日，該眼鏡的叫價已達6萬英鎊（約60萬港元），點擊圖輯瀏覽🔻

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甘地遺物怎麼會流落海外？實情十分諷刺，原來最初正是由甘地的姪孫女賣給德國藏家圖利，還附有證書。輾轉之下，落入該次拍賣的賣方James Otis之手。Otis本人是甘地思想的追隨者，他曾向印度政府開出條件，包括世界巡迴展出遺物、增加撥款改善窮人生活等等，只要印度政府答應任何一項，他就會把拍品捐贈印度。不過印度政府以這些條件有損國家主權為由拒絕。

甘地一生戴過的眼鏡不只一副，近日再有他的招牌眼鏡上拍。英國拍賣行East Bristol Auctions的職員早前在門外信箱發現一個信封，無人看管地半露在外，只差一點就會掉落地上，被當成垃圾掃走。信封裝有一副圓框眼鏡，物主附上字條，表示如果眼鏡沒有價值，可以丟進垃圾桶。

物主是英國一名八旬老翁，稱此副眼鏡為甘地贈予他叔叔的禮物。他叔叔於1910-1930年間，在南非的英國石油公司（British Petroleum）工作，有幸在當地遇上甘地。甘地常將個人物品當禮物贈予有需要或曾幫助過他的人，這副眼鏡或是一例。

據行方考據，甘地在1910年代末至1920年代初才開始配戴眼鏡，故這很可能是甘地最早配戴的眼鏡之一。行方職員笑指，當物主得悉此眼鏡的價值時，可能會震驚得從椅子上摔下來。

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