【新冠肺炎】專家：肥胖者接種疫苗效果較差　或與皮下脂肪有關

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍未止息，各國都在努力研發疫苗。不過有研究發現，新冠肺炎高危人群之一的肥胖人士，接種疫苗後的普遍效果一般。醫學界未知原因為何，其中一個推論是因為皮下脂肪較厚，導致針頭不夠長觸及脂肪底下。

美國廣播公司（ABC）8月13日報道，馬里蘭大學（University of Maryland）首席研究員勞倫斯（Matthew Laurens）領導的團隊，在收集肥胖人士中接種其他疫苗的資料，發現疫苗在他們身上效力不佳。

勞倫斯的團隊有份參與莫德納（Moderna）公司的疫苗臨床試驗，報道指出，這是目前美國最先進的新冠疫苗試驗之一。

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報道指出，一直有研究表明，肥胖成年人接種乙型肝炎及流感疫苗的成效，不如與較瘦的同齡人。醫學界尚未清楚當中原因，較為普遍的有3個推論：

一、針頭不夠長

肥胖成年人的皮下脂肪層太厚，以至平常用於接種的典型一英寸針不夠長，無法觸及脂肪下的肌肉層，影響疫苗發揮。

二、需更大劑量疫苗

肥胖成年人較重，實際上可能需要更大劑量的疫苗，甚至需要加強劑量疫苗，才足以刺激其免疫系統來抵抗病毒。

三、慢性炎症致疫苗失效

葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）疫苗副總裁兼科學事務和公共衛生總監弗里蘭德（Leonard Friedland）博士指出，肥胖症會觸發人類的慢性炎症狀態，導致疫苗無法正常運作。

美國疾病控制和預防中心（CDC）數據顯示，美國有超過三分之一人口屬於肥胖。勞倫斯對此表示擔心，形容這是一個現實問題，但也不排除新冠疫苗能為肥胖人士提供同等保護。