日本高溫一周6千人中暑10死　八旬老翁熱死但妻子以為他「睡了」

日本東京都一名患有失智症的80多歲老翁6日被發現因中暑在家死亡，然而與他同樣患有失智症的妻子，卻以為老翁只是睡着了，因此就這樣獨自伴屍，直到照護人員前來拜訪才緊急報警。根據總務省消防廳統計，連日的高溫導致全日本光是在8月3日至9日期間，就有6664人因中暑送醫，更有超過10人死亡。

日本酷熱天氣下都市日常：

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根據《日本放送協會》報道，東京都監察醫務院與警視廳表示，文京區一間公寓內一名80多歲的老翁8月6日晚間7時左右，被前來探訪的照護人員發現中暑昏倒在地，嚇得對方連忙報警處理。警消人員到場後，隨即將老翁送院，但仍不治身亡。

警消人員表示，老翁平時與80多歲的太太同住，由於兩人都患有失智症，每日會有照護人員前來探訪。據悉，兩人的房間雖然設有冷氣，但冷氣自老翁死亡的一個多星期前就故障，因此兩人被迫生活在沒有冷氣的高溫環境下。事發後，死者的失智妻子表示，以為丈夫只是睡着了才沒有叫醒他，也沒有報警。

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根據總務省消防廳數據，全日本光是從3日到9日的一個星期內，就有6664人因中暑被緊急送院治療，其中雖然超過半數是不需要住院的輕症，但是仍有3%是需要住院3周以上的重症患者，更有超過10人因此死亡。另外有超過6成被送院的患者是65歲的長者。

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