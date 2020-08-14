FreeFortnite：反抗蘋果、Google霸權的手遊革命

中國科技巨擘騰訊（Tencent）有份投資的全球大熱手遊《Fortnite》（《要塞英雄》）今天突然遭蘋果及Google在應用程式商店中下架。不過，下架沒多久後，開發《Fortnite》的遊戲廠商Epic Games便宣布已入稟加州法院，控告蘋果和Google壟斷應用程式市場，並強迫廠商使用它們自家的支付系統。 面對下架的強力措施，Epic Games似乎未有畏懼，還意欲開展一場前所未有的手遊起義。

「Epic Games企圖反抗（iOS）App Store的壟斷。惟蘋果公司卻在數以十億計的裝置上禁絕《Fortnite》作反制。一起來參與我們的戰鬥吧，停止讓2020年變成『1984』。」

面對《Fortnite》遭蘋果下架，廠商Epic Games似乎一早便知道蘋果這一行動，極速發表聲明，表示已入稟控告蘋果，也製作了一段反諷蘋果壟斷的影片。該影片模仿蘋果當年在1984年推出首部個人電腦Macintosh時製作的電視廣告，當年該廣告意欲帶出「Macintosh將會打破壟斷，開啟資訊革命」的訊息，不會像奧威爾（George Orwell）小說中的1984。

誰料36年後，Epic Games重新模仿蘋果這段廣告，並在影片末段寫上以上文字，以子之矛，攻子之盾。

Epic Games以子之矛，攻子之盾。（YouTube擷圖）

Epic Games製作這條反諷影片，半個晚上便在YouTube錄得超過一百萬次收看次數，影片標題旁邊還寫上「#FreeFortnite」（解放《要塞英雄》）的標籤，向蘋果宣戰的意味濃厚。

來自美國的Epic Games是全球最知名的電子遊戲與軟體開發公司之一，騰訊擁有約四成股權。

※ Epic Games以「1984」廣告反諷蘋果霸權↓↓↓

※ 蘋果公司1984年廣告原版↓↓↓

自家設支付系統 誓反壟斷霸權

Epic Game早前發布《Fortnite》手遊版的更新版本，在遊戲裏引入自家研制的玩家「課金」付款系統，如果玩家直接通過Epic Game自家系統「課金」，可以額外獲得折扣。原本的做法是，玩家需要經過iOS App Store或Google Play Store的渠道「課金」，而蘋果和Google會在每次玩家「課金」後向遊戲商收取手續費。

Epic Games這樣另闢自家支付系統，即繞過蘋果和Google的傳統支付渠道，不用再給它們手續費。這樣一來，蘋果自然十分不滿，立刻將《Fortnite》從App Store下架。

Epic Games另闢自家支付系統，即繞過蘋果和Google的傳統支付渠道。（Epic Games）

很快，Google也宣布將遊戲自Play Store下架，指Epic Games的做法違反了Play Store的營運規則。但比起「蘋果霸權」，Google「沒那麼霸權」的一個原因是，基於Android的開源式作業系統，Android用戶仍然可以從Play Store以外的其他途徑，正常下載遊戲至手機裝置，所以目前Android用戶仍然有辦法下載《Fortnite》應用程式。

但如果玩家是使用蘋果手機的iOS，系統裏的App Store便是用戶下載應用程式的唯一途徑，意味着蘋果下架《Fortnite》，蘋果手機用戶將不能再下載《Fortnite》。

不過，Epic Games也沒有「放過」Google，同時在加州法院入稟控告蘋果和Google，發動雙重戰線。

Epic Games向蘋果和Google發動雙重戰線。（Fortnite官網圖片）

忍受多年霸權 揭竿冀得「民心」

Epic Games這次破釜沈舟，可以稱得上是手遊界對蘋果、Google霸權的一場破天荒革命。

一直以來，全球各大遊戲廠商對蘋果、Google在上架費、「課金」等收取過高手續費而存在極大不滿。一般來說，無論玩家付費購買遊戲，抑或在下載遊戲後持續「課金」升級裝備、角色、開啟新功能等，蘋果和Google都會向遊戲商收取介乎三成的手續費。

Fortnite為iPhone全球下載率最高的遊戲程式之一。（路透社）

尤其在iOS系統，所有支付都必須經過蘋果，遊戲廠商幾乎「焗住」要向蘋果交出三成收入。很多資本、公司規模有限的中小型遊戲廠商，因而被強行奪去一筆可觀的盈利，從而扼殺它們的發展，間接造成現今手遊界數間巨頭獨大的現象。中小型遊戲廠商要不接受大廠商併購，要不就要面對龐大的資金流壓力，直至破產收場。

Epic Games興訟這場官司史無前例，目的便是希望打破這個多年來扼緊手遊界咽喉的常規。

手遊界是時候來一場對蘋果、Google霸權的革命？（Getty Images）

根據尼爾森市場研究（Nielsen）旗下的遊戲產業研究支部SuperData的資料，《Fortnite》在2019年的總收入高達18億美元（約139.5億港元），是全球收入最高的電子遊戲。因此，Epic Games在這個遊戲先行引入自家支付系統，既有商業利益的考量，亦具象徵意義，務求引起大眾對科企壟斷的關注，也希望可以立先例，讓其他遊戲廠商得以模仿。

電子媒體市場研究公司Ampere Analysis的遊戲產業研究總監Piers Harding-Rolls指出，《Fortnite》被應用程式商店強行下架，能夠掀起各界對Epic Games的極力支持。「這（輿論支持）就是Epic Games所希望達到的目的。」

蘋果、Google與另外兩間科技巨頭Amazon和Facebook的CEO上周出席國會聽證會，展開反壟斷調查的既定程序；歐盟反壟斷監管機構亦展開了針對包括蘋果和Google在內等美國科企的反壟斷調查。

「Epic Games想將這場戰鬥帶進公眾領域……正當歐盟和美國國會同時密切關注蘋果的商業操作的時候，這就是Epic Games可以做的事。」BBC北美科技記者James Clayton分析道。

美國四大科技巨頭月初齊集科技聽證會，接受反壟斷質詢。（Reuters）

天時地利到來之際，Epic Games挑中這個時機揭竿起義，也許是盤算已久，靜待時機的長期部署。它相信，這場與科技巨擘的對決，公眾會同情支持。它能迅速站穩輿論高地之餘，也促使更多遊戲廠商，跟隨自己的做法，共同反抗蘋果、Google在應用程式管理上的壟斷，打破遊戲商與其合作關係的不對等平衡及利益瓜分。