百年前藝伎擺「三猿姿勢」拍照？　背後涵義原來與職業操守有關

撰文：聯合新聞網
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每個年代都會有流行的拍照姿勢，就有一名日本網友翻出百年前藝妓的照片，沒想到照片內的人都擺出「不見、不聞、不言」三猿姿勢，讓人不禁好奇究竟有何涵義？
20世紀初日本藝伎拍照時擺出三猿姿勢：
Twitter用戶「shinjisumaru」分享一系列1900初期年代的照片，引來24萬人按讚，只見照片中3名女子紛紛對着鏡頭擺出不見、不聞、不言的三猿姿勢，原帖對此感到不解，因此發文詢問「莫非那年代流行這樣拍照？」
照片在網上曝光，網友留言回應，「好可愛，竟然是三猿姿勢」、「舞伎的基本姿勢嗎？」、「當時的社會氣氛嗎？」、「三猿姿勢又要再度流行了」、「模仿東照宮的三猿雕像」。
另外有內行人解釋背後原因，「『不見、不聞、不言』是當時對舞伎跟藝伎的基本要求，如果她們不慎將情報洩漏出去，可能會讓一間茶屋倒閉，這姿勢代表『我們會保守秘密』」。
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