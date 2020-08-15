美國女申請駕駛執照收到意外「驚喜」　網民：隱形人原來是你！

民眾申辦護照、身份證、健保卡都需要一張大頭照，以便緊急時刻能用來核對身分，但有名美國女子日前拿到新駕照卻滿頭問號，因為大頭像並非本人，而是「一張藍色椅子」，照片在網上曝光，讓眾多網友笑翻。

根據外媒報導，這名女子多德（Jade Dodd）來自美國田納西州，近日剛拿到重新申請的駕照，怎料打開看卻發現自己不在頭像位置，而上面竟然印着一張藍色椅子，於是她連忙打給監理所詢問，原來工作人員在選擇照片時，不小心挑到一張「空的座位照」，導致她收到錯誤駕照。

▼▼▼事主的駕照和網民惡搞圖▼▼▼

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面對這情形，田納西州國土安全局表示，「當我們知道此事後，已立刻着手處理，也印製正確駕照寄給這名女子，對於錯誤事件深感抱歉」。不過，她沒有生氣反而覺得有趣，「這次經歷有效減輕疫情帶來的壞情緒」。

她分享照片到臉書，吸引許多網友留言按讚，「隱形人是妳？」、「警察臨檢該說什麼」、「太好笑，第一次看到」、「證件掉了肯定能馬上找回」、「笑到快哭出來」。此外，她收到不少椅子的惡搞P圖，像是「椅子開車」、「椅子到商店購物」、「椅子投票選總統」等，連上司都向她開玩笑「我把辦公室外的椅子認成妳，並且跟它揮手打招呼！」

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