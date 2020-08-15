【新聞背後】歐洲肉廠成疫情重災區　疫情將如何改變肉食產業？

丹麥肉品出口商丹麥皇冠（Danish Crown）有屠宰場出現142名員工確診，事件引起香港人關注。事實上自新冠肺炎疫情開始至今，歐洲已有多個肉廠出現疫情，並開始關注肉廠的環境問題。 歐洲食品、農業和旅遊業工會聯合會（EFFAT）7月25日發表的報告指，糟糕的工作、就業和住宿條件令肉廠工人受影響，這亦是工廠成疫情重災區的原因，疫情將可能為歐洲肉食產業帶來改變。

美國新冠肺炎疫情：圖為2020年4月28日，美國首都華盛頓民眾在商店內選購肉類產品。 （Getty）

多國肉廠出現疫情

德國、比利時、法國、愛爾蘭、西班牙、波蘭及荷蘭的肉類加工廠自4月開始，也曾爆發新冠肺炎疫情。當中德國滕尼斯集團（Tönnies Group）的肉類加工廠之疫情特別嚴重，已有逾1,500人確診。愛爾蘭分別有來自19個工廠、共950名工人確診，一些工廠更有四分之一的工人不適。疫情影響歐洲的肉類產品出口。

肉廠大量聘用移民 環境欠佳

很多在歐洲肉類加工廠任職的工人都是來自東歐、非洲及南美洲的人士，他們非由肉食生產商直接聘請，而是由承包商僱用。EFFAT估計，有80%的德國肉類生產工作由來自東歐的移民負責。

在法律上，肉食生產商不用對工人的數目、薪金及管理負責，令他們遭剝削的機會大增。結果肉類加工廠工人經常要超時工作、收入微薄；而且宿舍擠迫、衞生條件欠佳，在低溫的工作環境下，工人更容易出現集體感染病毒。

在疫情下，這些肉廠遭受批評，德國勞工部長海爾（Hubertus Heil）更在6月底表示，滕尼斯集團應該要為肉廠附近居民蒙受的損失負責，並會研究這家企業要承擔多大的民事責任。

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疫情後或提升工人權益

在疫情下，全球肉食產業都難免受衝擊，尤其是多間肉廠出現疫情後，部分國家已限制進口，例如中國禁止多間出現疫情的肉廠把產品輸華，菲律賓又叫停進口巴西雞肉等。

但疫情對肉食產業帶來的另一改變，也可能是工人的待遇問題。德國勞工部長海爾（Hubertus Heil）希望推出新法例，禁止肉食生產商經承包商外判工作，政府也計劃將對違反工時規定的僱主處以雙倍罰款。政府內閣7月29日已通過草案，期望草案可在2021年1月前正式成為法例。過去法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2017年也曾指要推出類似法例，但尚未成功。