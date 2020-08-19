巴西亞馬遜林火較2019年更兇險　瀕危「藍色小精靈」棲地全遭吞噬

亞馬遜森林繼2019年8月及9月發生觸目驚心的大火後，2020年也可能會是另一個受到重創的年份。在總統博爾索納羅治下的巴西，人們以縱火開發土地情況仍持續，並在2020年林火季開始後更猖獗，也導致罕見的紫藍金剛鸚鵡棲息地全面焚毀。

巴雷托（Ana Maria Barreto） 也說，一家人數十年心血也被燒得一乾二淨，她非常傷心。這個位於Pantanal濕地的牧場兼鳥類保護區，名為São Francisco do Perigara。她說園區內逾70%植被已遭摧毀，「這是前所未見的災難」。

這裏也是紫藍金剛鸚鵡（Hyacinth Macaw，Anodorhynchus hyacinthinus）在全球15%的棲地，巴雷托稱有700至1000隻在園區內生活。她對美國有線新聞網絡（CNN）說，這是全球已知最大的、自由生活的鸚鵡群體。

巴雷托說，2002年園內僅有200隻紫藍金剛鸚鵡，來到近年數量才增加4倍。野生藍金剛鸚鵡，僅在巴西可見。

藍紫金剛鸚鵡學會（Instituto Arara Azul）稱估計全球紫藍金剛鸚鵡數量約6,500隻。

被稱為森林中「藍色小精靈」的紫藍金剛鸚鵡在巴西亞馬遜森林中的棲地備受威脅。牠們對自然生態很有貢獻，是至少18種重要種子的傳播者。圖為2002年11月10日，巴西利亞動物園內的生物學家讓一頭紫藍金剛鸚鵡站在她手上。牠本來落入動物走私者手中。（AP）

鸚鵡「家鄉」陷火海

一群群藍紫金剛鸚鵡身站在樹上，顯然是美景，但一切已被燒得通紅的火所取代。中巴西國家太空研究院（ National Institute for Space Research，INPE）數據指出，Pantanal在8月首15天已有3,121個災場，比2019年同月的1,690個更多，也是10年來最高紀錄。當地7月發生1,684宗火災，是INPE在1998年有記錄以來最高的數字。

Pantanal位於位於巴西馬托格羅索州（ Mato Grosso）及南馬托格羅索州（Mato Grosso do Sul），是全球最大熱帶濕地，面積達3,700萬畝。它的生物多樣性獲得巴西的機構與聯合國教科文組織（UNESCO）認同。

惟從博爾索納羅政府的行動上看來，總統和官員不那麼認同它的重要性——雖然博爾索納羅因那些威脅撤資的國際企業施壓，7月16日簽署法令禁止一段時間內在Pantanal縱火。

+ 5 + 4 + 3

政府放軟手腳 傷害更大

政府除了祭出這120天「禁火令」，5月花了不少錢進行執法行動，數千名士兵參與。根據國防部資料，行動迄今已沒收28,100立方米的非法所得木材，並開出57.5萬英鎊（約590萬港元）的罰單。

雖然數據證明亞馬遜火災情況比以往嚴重，博爾索納羅認為它們「不是真的」。他8月11日稱「亞馬遜毀於大火這個故事是謊言，我們一定要用數字制止它」。

綠色和平（Greenpeace）巴西辦公室項目主任巴蒂斯塔（Romulo Batista）指，自博爾索納羅上任以來，他和政府一直在廢除環境保護法律，並破壞環境保護機構的權力。

巴西亞馬遜每年林火季節從7月開始，災情在8月加劇，一直持續到12月。這段時間較乾燥的天氣為林火燃燒提供更好的條件。不過，大多數火災都是人為的，因為有人故意燒毀樹木，以騰空土地作農業或其他用途。