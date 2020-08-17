美國女走近野牛拍攝遭「突襲」昏迷　或因穿了這個才得以「保命」

美國南達科他州的卡斯特州立公園，上周發生一宗野牛衝撞人的意外。一名婦女因拍照靠太近激怒了野牛慘遭攻擊，不但整個人被頂住重摔而陷入昏迷，就連她的褲子都被牛角勾走，導致下半身外露。

野牛襲擊婦人經過：

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事件發生在8月12日，這名54歲的婦女當時參加一場電單車聚會，在路上碰到一群美洲野牛，車友們於是停下來隔着一段距離欣賞這群動物，但這名婦女卻大膽走向牛群近距離拍攝一頭小牛。

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影片顯示，當她拍得正高興時，路旁的成年野牛突然兇性大發開始攻擊，用牛角將女子勾住重摔在地上，導致她失去意識。拍攝的民眾還注意到她的褲子被勾走，暴露了下半身，旁人趕緊脫下上衣為她遮掩。拍攝者最後也忍不住罵道「這些人真夠愚蠢！」

婦人之後被用直升機送往醫院急救，幸好傷勢並不嚴重。媒體指出，這可能要多虧她的褲子及皮帶纏住了牛角，身體才沒被刺穿，雖然褲子被脫了，卻也因此幸運地保住一命。事後，公園管理方也呼籲民眾在戶外遭遇野生動物，千萬要保持適當距離。

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