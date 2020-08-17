德國家樂牌「國民辣醬」Zigeunersauce　引發種族歧視爭議將改名

德國最大食品公司家樂牌（Knorr）稱將重新命名旗下受歡迎的辣醬Zigeunersauce，因它意思是「吉普賽醬」，會讓人聯想到種族主義，或有冒犯少數族裔之虞。

《星期日圖片報》（Bild am Sonntag）稱家樂牌將把Zigeunersauce改名為匈牙利式紅辣椒醬（Paprika Sauce Hungarian Style）。

持有Knorr的聯合利華（Unilever）表示：「因為『吉普賽醬』（的名字）或會被負面詮釋，我們決定給這個醬料一個新名字。」

德國媒體8月16日報道，該國最大食品公司家樂牌稱將為旗下受歡迎的辣醬Zigeunersauce重新命名。圖為Amazon網站上的相片。（Amazon網站）

🔻其他品牌也準備在種族主義爭論之中改名🔻

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德國很多家庭都有購買的這款辣醬。它將在未來數周以全新名字，在全國各地超級市場亮相。

傳統的「吉普賽醬」在法國業中名為a la zingara，自19世紀以來已在全歐流行。它通常是以蕃茄醬、匈牙利辣椒粉、甜椒、洋蔥及醋製成，通常用於肉食。

公民組織多年來呼籲讓它改名，但公司在2013年拒絕更名的要求。美國非裔男子弗洛伊德5月死於警察暴力對待之後，美國以至多個國家都出現有關反種族主義的聲浪，很多公司都為旗下產品改了名，以免它們涉及種族歧視爭議。