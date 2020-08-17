澳洲物業拍賣會「初試啼聲」買家年僅8歲　以策略「完勝」6名對手

你幾歲買下第一間個物業呢？澳洲悉尼有位八歲男孩，在拍賣會上擊敗六位競爭者，買下他的一間房子，男孩父親表示，希望兒子透過此收購得熟悉房地產市場，他認為這會增加兒子對房地產的信心，另外六位競爭者不敢相信自己輸給一位年僅八歲的男孩。

根據《每日郵報》報道，八歲的哈姆丹（Michael Hamdan）在上周六（8月15日）買下他的第一套房子，他以97萬美元（約756.6萬港元）買下一套公寓，公寓內有五間套房，目前他與父親打算重新裝潢並出租此屋。

銷售代理人薩利赫（Mark Saleh）表示，另外六名註冊競標者對哈姆丹參加拍賣感到震驚，哈姆丹採用「降低出價速度」策略，成功得標此房子，這也是從事房地產開發商的父親教給他的。由於哈姆丹年齡太小，這筆交易由父親幫他完成，他的父親希望哈姆丹透過參與收購，了解當地的房地產市場。

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哈姆丹父親表示「我以前曾在拍賣會上出價失敗，我知道那是甚麼感覺，我希望這會增加哈姆丹的信心，他將參與了房子的每個決策」。之後父子倆會翻修屋子再出租，年輕的哈姆丹會決定相關事宜，而根據當地資料顯示，悉尼首次「上車」的人的平均年齡為38歲，哈姆丹儼然成為最年輕的房地產投資者。

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