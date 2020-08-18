學者研究出人類進化「完美形態」Graham　如一堆肥肉撞車也不會死

自從1886年第一輛汽車發明後，人類就多了一種災難形式——汽車車禍。無論是行人或是駕駛員，僅需30公里/小時的撞擊力就有致命的可能。隨着科技發展，人類也在思考如何避免災難發生，但一直以來，除了更新交通法規，進化的都是車。於是由墨爾本交通事故委員會牽頭，一群以道路安全教育為目標的大佬們來了一波反向思考：如果進化的是人呢？

什麼樣的身體形態，才能夠讓人類憑藉自身肉體在車禍中倖存，是如同超人一般擁有鋼鐵之軀，還是像綠巨人一樣身形龐大？但事實上，拋開科幻元素，這樣的人類或許會看着更像是一個怪物，而它就是Graham。

這個創意的名字叫做《Meet Graham》，其中Graham 是由事故研究專家、創傷外科醫師、知名藝術家聯手創作的人類「進化版」，其強壯的身體構造能夠讓他在車禍中倖存。他的頭部巨大，但臉部凹陷，乍一看如同有三張臉，但五官卻聚在一起。身材略微肥胖臃腫，腿部卻呈錐形，造型詭異。總的來說，外表就像是一灘油膩的肥肉。

所以，這副身體設計到底有什麼玄機？是因為長得醜，所以車不會撞他？讓我們從頭到腳了解一下（點圖放大瀏覽）：

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簡單來說，Graham作為人類「進化」版，不僅變得更肉，還點了一些敏捷，外加鎧甲護頭，基本就是武裝到牙齒。抗下一般車禍的撞擊力，看起來還真有點可能。為了更好地展示Graham，團隊不僅出了概念圖，更是動手製作了雕像。據介紹，從繪製圖紙、到建模、再到最後完成組裝，他們花了6個月的時間，而整體成本高達20多萬美元。成品極為精緻，看見他的人都是一臉詫異，還以為這是車禍後的樣子……

儘管製作精良，花費不菲，網友看完根本沒法接受這個設定。在大家看來，這個顏值本身就是災難，就算真的能在車禍下逃生也算不上是超能力了。也有人吐槽，這個藝術設計背離了實際情況。不過也有人認為，相比探究這種進化的真實性，人們更應該意識到自身的脆弱。脆弱到我們沒法輕視車禍，除非自己變得面目全非。而且事實上，人類的身體並不會為了車禍而發生改變，或者說，並不會像Graham那樣「進化」。在車禍中，我們永遠是脆弱的一方。

所以，其實真正需要改進加強的並不是我們的四肢軀幹，而是人類腦中的安全意識。

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