意外「療癒」紀錄片：徹底清潔積滿20年雀屎公廁　到處蛆蟲鴿屍

廁所裏有糞便並不罕見，但如果讓糞便鋪滿廁所……那它還有希望被搶救回來麼？答案是不僅能，而且兩人，兩天就搞定了。這就是今天要介紹的紀錄片，它會帶你走進清潔領域的各種專業團隊——《巨型污染》（Supersize Grime）。

紀錄片主要介紹的是英國各種清潔團隊的工作日常，其實打掃衛生這件事大家都做過，但專業團隊都是如何操作的？例如清理核電站，不怕被輻射麼？動物園的動物拉完的都去哪了？這部片子為觀眾展示了各種存在日常生活中，但大家卻沒有見過的清潔情景。

而最令人印象深刻的，就是清理這座位於伯明翰的廢置廁所。廁所髒一點還算常見，但問題是這個廁所被一群鴿子佔用了，而且在裏面瘋狂拉，一拉就是20年。工作人員進去後直接被震撼到了，鏡頭裏可以清晰的看到飛來飛去的鴿子，以及拉的到處都是的鴿子糞……

點圖看看該廁所的污髒程度以及工作人員的清潔過程：

+ 18 + 17 + 16

被鴿子糞佔領的廁所，只是紀錄片第一集中的一個小篇章，這部片子還會帶你見識更多。例如巨大的渡輪應該如何清洗？不少人之前覺得船在水裏，應該不會太髒，但事實並非如此。這艘大船體長167米，想要清洗它，先要把它從水裏「撈」出來。

方法很有趣，需要先把船開進乾船塢，然後抽水，3小時後，船體露面，果然很髒。不僅有明顯的污漬，還有螃蟹，魚，貝類，甚至還有海星等海洋生物。但清理船體還不能馬上開始，因為需要先清理船塢，地面上的淤泥先要洗刷乾淨。光是這樣沖洗淤泥，就用了10個小時，不過看着很好玩……（點擊放大瀏覽）：

+ 7 + 6 + 5

接下來才是清洗船體，這一部分看着相當治癒。當然，這套設備的威力和洗車時不同，它足以沖斷木頭，車估計扛不住它的衝擊。這次清洗工作不光要弄乾淨船身，還要清理掉寄生在船體的各種生物，然後對船體進行噴漆以及全面維護，算得上是全面保養。最後，船體乾淨如初，下次清洗估計要等兩年之後。

猜猜看，一所住宅可以存放多少垃圾？答案突破你的想像，紀錄片中有一棟房子裏清理出了20噸左右的垃圾。負責清理的老哥進門後就傻了，客廳裏全是雜物，不敢相信這種房間真的有人居住。但後來他發現，自己「傻」早了，因為不只是客廳，第一層所有房間都被垃圾覆蓋了。

其實不只是一層，樓上樓下，客房主臥，基本都被堆滿，車庫裏都是雜物垃圾。慢慢打開雜物間，垃圾同樣塞滿了整個空間。當然，雜物間本來也是用來放雜物的，這應該算是意料中的意外驚嚇。清潔團隊老哥們只能一件一件手動搬運，散發着異味、一片狼藉的廚房也只能手動清理……（點擊放大瀏覽）：

+ 10 + 9 + 8

最可怕的是食物殘留，被其他垃圾掩蓋的時候或許沒有異味，但隨着清理的進行，味道越來越大。廚房的池子中混雜着不明物體，熏得老哥直接跑到外面吸氣「續命」。清理這棟房子動用了3個人，純手動搬運，卡車運了15次，才將所有雜貨清理乾淨。房間被清空，廚房被刷了出來，強迫症看完總算舒坦了。

在很多人來看來，清潔不過是把屋子打掃乾淨，​​或者日常隨手擦擦桌子。但對於人類整體來說，需要清潔的領域更多，場面更大，工作更繁瑣，更具專業性。而這些我們接觸不到的清潔場景，正是紀錄片所要展示的。

雖然清潔的過程一言難盡，但清潔人員在這種工作環境下，依然能夠坦然享用午餐。而更加令我想像不到的是，這片子，你別說，還真的挺下飯的。

【相關圖輯】美遊戲主播14年無執房 直播打掃驚見數百蛆蟲蠕動（點圖放大瀏覽）：

+ 8 + 7 + 6

【相關圖輯】半邊臉慢慢被吃掉、眼球內生蟲……比猛獸更恐怖的「體內怪物」們（圖片或引起不安，慎入）：

+ 10 + 9 + 8

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】