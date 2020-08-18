【新冠肺炎】韓國確診牧師全光焄　右翼政客「硬撼」文在寅

韓國「愛心第一教會」新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）群組截至8月18日中午12時已有457宗確診病例。教會負責牧師兼韓國基督教總聯合會會長全光焄已確診，須接受隔離。 全光焄除了是牧師，亦是一名政客。他上周末曾經在首爾市中心舉行集會，除下口罩大喊「新冠肺炎是文在寅政府的陰謀」。

違居家隔離令

韓國保健福祉部指控全光焄8月15日在居家隔離期間擅自出外參加集會；同時又指他未提供教會成員完整名單給當局供病毒篩檢和追蹤。

外界對「愛心第一教會」所知甚少，相反，全光焄則不時在公眾面前曝光，《韓國先驅報》形容，這位63歲的牧師是一名右翼政客，素來反對文在寅政府。

連翻追擊文在寅

全光焄不時舉辦反政府集會，口出狂言以及其不當言論已令國內民眾側目。2019年10月法務部長曹國醜聞纏身，他舉行集會指摘執政黨為曹國護航，要求文在寅下台。他又曾在接受訪問時誹謗總統文在為朝鮮間諜，稱如果文在寅繼續執政，大韓民國可能會消失。

當地2月疫情嚴峻之時，首爾市政府宣布禁止舉行示威集會。但全光焄卻無視禁令，在光化門廣場舉行集會。

會上他更口出狂言，宣稱「染病也是愛國」，又指就算「參加集會染疫也無所謂，有病都會痊癒」。在8月15日的集會中，他就指政府蓄意對教會施放病毒，阻止他參與反政府遊行。

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保守牧師與政客

《紐約時報》指出， 全光焄崛起與西方右翼民粹主義的興起有很多方面的關係。

全光焄生於韓國中部醴泉郡，他稱自己在宗教信仰深厚的家庭長大，自小與一名牧師親戚同住，並深受前總統李承晚及朴正熙的保守思想影響。他高中畢業後就讀於神學院，及後成立「愛心第一教會」。

全光焄自2005年起在街頭發起集會，並曾在2012年參與國會選舉。他在2020年1月當選韓國基督教總聯合會會長，在這個被視為保守派組織贏得重要的政治支持。