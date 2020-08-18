為何在富裕的美國　人們仍因疫情捱餓？

美國經歷世紀疫情洗禮，廣泛失業問題導致一些從未捱餓的美國人也面臨三餐不繼的情況。千萬計人士或因無法支付租金或房貸而面臨逼遷，無家可歸者恐大幅增加。華府就着新一輪援助方案磋商，成為兩黨在11月總統大選前的最大角力點。經濟危機成為了美國人眼前最迫切的問題。

在美國疫情爆發之前，該國去年10月的失業率僅3.6%，處於近五十年來的低位，惟疫情帶來大規模的停工停產，使失業率暴增十個百分點，估計失去多達3,000萬個就業職位。雖然，歐洲多國也因疫情而陷入大規模封城、封關狀態，但就業及勞動巿場所受的衝擊卻不及美國嚴重。

一名黑人男子在德州社區食物銀行的街站領取一瓶牛奶。(美聯社)

今年7月，失業率雖回落至10.2%，然而不少地方疫情復燃，也使勞動巿場復蘇放緩，而且高薪職位的恢復速度，遠比低薪職位高。

美國勞工對「飯碗不保」的不安一直存在，一方面擔心職位外流，自動化取代人手職位，也造就了聲言「把就業職位帶回來」（bring jobs back）的特朗普在四年前上台。二來是，「人人負債」本已是美國社會的一大特色。

加州聖迭哥一個會議中心變成臨時庇護站，讓無家者入住。基於防疫，床位之間保持距離。（美聯社）

三餐不繼的富有大國

事實上，很多家庭的債務本身是累積自2008年次貸危機，在2020年3月，即美國疫情出現大爆發前，美國家庭平均所拖欠的房貸、車貸、學債、信用卡債務佔除稅後收入的95.6%。未踏入2020年前，美國經濟正處於良好的復蘇景象，家庭債務水平卻處於高點，聯邦儲備局數據顯示，在疫情爆發之前，美國的家庭債務總值已達14.3萬億美元。

這代表不少美國家庭本身處於「手停口停」的狀態。2019年初，芝加哥大學一項調查顯示，31%美國居民表示需要每月按時拿到工資，否則生活就會出現問題，在沒有收入下能夠生活三個月的只有25%。

領取食物的車龍，在美國各地隨處可見。（美聯社）

這意味大量家庭以借貸方式應付日常開支，美國的個人財務狀況已不斷惡化，民眾每月都要為生活開支找數與還債而苦惱，因此，在疫情停工或失業的情況下，不少美國人已出現三餐不繼的狀況，須依靠政府派發＊食物劵，或是志願機構派發糧食及物資以解燃眉之急。

*美國食物劵政策的正式全名為「營養補充援助計劃」（Supplemental Nutrition Association Program, SNAP），在1939年小羅斯福總統期間首次推出，為美國持續多年、廣泛普及的社會安全網政策，讓民眾憑劵或銀行卡到超巿或商店購買食品。特朗普在任期間提出削減「食物劵」援助，並收緊申請門檻，但基於疫情，暫再放寬申請。

今年5月中，美國凱撒家庭基金會（KFF）的一項小型民調顯示，自2月以來有四分之一的美國人曾經「餓過肚子」，或者需靠政府或慈善組織的糧食接濟。（節錄）

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）, 文章原題《失業、捱餓、欠債致「手停口停」 美國：疫情滋生貧窮危機》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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