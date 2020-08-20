華府自3月以來雖已接連推出巨額紓困方案，但恐怕難阻國家邁向自上世紀「經濟大蕭條」以來最大的經濟危機。放眼全球，美國擁有相對健全的社會安全網，諸如失業救濟金、食物券、退休金等措施。然而在疫情水深火熱之際，總統特朗普以拖延或豁免薪俸稅作招徠，有意無意地削弱社會安全網之舉，會否弄巧成拙？

上周四，肯塔基州路易維爾（Louisville）出現一列長長的車龍，經過聯邦政府大樓時一直響咹，向該州參議員、參議院共和黨多數派領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表達不滿。

「Mitch趕快還我金錢！」這批小巿民、商家都指摘，麥康奈爾過去數月三番四次阻撓國會通過援助撥款。不論失業人士，還是餐廳東主都急需政府提供救命錢，就算政府早一輪派發的支票，卻已不夠應付生計。

疫情全面衝擊美國零售業，迎來破產及結業潮。（美聯社）

42歲的市民Kenny Saylor表示，失業援助金的確協助他度過時艱，但華府再沒有批出更多的援助，令畢生作為「共和黨死忠」的他，對麥康奈爾等一眾共和黨老大感到非常憤怒。作為傳統紅州的肯塔基，縱使疫情不算嚴重，但同受失業及糧食不足問題困擾，當地民眾都要求政府馬上撥款紓困。

這相信也是廣大美國基層民眾的聲音。

各項封鎖措施對餐廳等服務性行業影響尤深。（美聯社）

回看美國1929年的「經濟大蕭條」，小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）上任後推出多項「新政」（New Deal），其於1935年簽署的《社會安全法案》（Social Security Act）更被視為美國史上最舉足輕重的社會保障方案，涵蓋養老金、退休保險、失業援助金、食物劵等，編織出一套先行的社會安全網。眾多政策一直修訂並沿用至今，影響着數千萬計的美國平民百姓。

久遠的福利政策之辯

美國的福利政策長久以來備受爭議，也是兩黨，以至黨內拉鋸不斷的話題。加州大學法學教授Mehrsa Baradaran 4月於《大西洋》（The Atlantic）雜誌撰文指，美國人對於福利政策的觀感建基於一套根深柢固的社會觀念，認為貧窮是因為個人失敗導致，而非制度性問題。在尼克遜總統、保守派評論員及經濟學者等渲染下，很多美國人都相信貧窮是「人們自找的」，而這個階層通常跟非裔黑人劃上等號。

像列根指摘有人「呃綜緩」，克林頓批評人們「依賴福利」，把貧窮問題怪到窮人頭上，可謂一件常勝的政治工具。

美國失業率仍維持在約10%，就業中心外求職者經常大排長龍，等待接受就業援助。（美聯社）

可是，這場疫情對於經濟的全方位衝擊，也許改變了不少人對福利政策及安全網的理解和觀感。像一些以往在稅階頂端的白人商家，在這次疫情下為了保住生意及員工，都不得不申領薪酬保障計劃援助（PPP）。以往抱怨只「交稅養窮人」的中產階層或中小企商人，今次都成為了派錢方案的受惠者。

加州大學洛杉磯分校洛斯金公共事務學院Martin Gilens向《洛杉磯時報》 指，「COVID-19可能會是一次改革性的經驗。人們廣泛認同政府施政失效，或許讓我們進而思考應如何處理不平等及貧窮問題，因而轉向接納較貼近歐洲福利國家的模式。」（節錄）

美國的失業率雖然有所回落，但中低收入職位回升速度緩慢。（美聯社）

上文節錄自第227期《香港01》周報（2020年8月17日）, 文章原題《社會安全網還有削弱餘地嗎？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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