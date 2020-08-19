最神秘象鼩品種消失50年　老鼠身型大象體態　非洲東部再現影蹤

經過50年後，一種鮮少人知、和大象有關係卻和老鼠一樣小的哺乳類物種--象鼩（elephant shrew），在非洲東部國家吉布提（Djibouti）被發現。

研究人員再度發現象鼩蹤影：

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英國廣播公司（BBC）報道，儘管當地有人目擊，「消失物種」的象鼩最近期的科學記載為1970年代。

在一次科學考察中，科學家在非洲之角的國家吉布提發現象鼩，而且狀況良好。

象鼩並非大象或鼩鼱，而是和土豚（aardvark）、海牛（manatee）、大象有關係的物種。牠們有着獨特、樹幹狀的鼻子，用來捕食昆蟲。

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世界上有20種象鼩，而索馬利象鼩（somali sengi）是最神秘的種類之一，科學上僅有數十年前收集到的索馬利象鼩的記載，現在存放在博物館內。這類象鼩過去僅在索馬利亞發現，因此有此稱呼。

美國杜克大學狐猴中心研究科學家哈利特吉（Steven Heritage）表示，「我們打開第一個有着索馬利象鼩的陷阱時非常興奮。我們當時不知道發現的是哪種象鼩，但當我們看到牠的簇絨尾巴特徵時，就知道牠很特別」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】