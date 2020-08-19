碧咸大仔Brooklyn高攀美國千金？準奶奶Victoria或能乘機大賺一筆

碧咸的大兒子Brooklyn與美國豪門千金Nicola Peltz訂婚，這位曾經因為「想家」而退學的莽撞少年，現在正在紐約四處託人找工作。

說到這個世界上有顏有才華的頂級帥哥，碧咸（雖然年紀大了）絕對排得上名。回想當年，萬千少女為碧咸在球場上的英姿所傾倒，沒想到時間飛快，他的大兒子Brooklyn最近馬上就要結婚了！

碧咸家在英國的資產約是3.35億英鎊，也就是說，誰要是拿下帥氣風流的Brooklyn，基本上就一隻腳踏入了英國頂級豪門。結果，Brooklyn認定的那個女孩名叫Nicola Peltz，是美國投資大亨Nelson Peltz的女兒，身價超過13億英鎊，足足是碧咸家的將近4倍，是不折不扣的真．名媛。

Nelson Peltz的業務橫跨政商兩界，不僅是寶潔、美盛這些知名公司的董事會成員，還和特朗普、布殊的家族都有密切來往，是真正的Old Money。仔細一算，還是Brooklyn「高攀」了？為了討美人歡心，Brooklyn在求婚時送上了價值高達25萬英鎊的鑽戒。上周，Brooklyn在自己Instagram 上發了一張Nicola穿黑色睡裙的照片，有朋友在下面留言「碧咸太太」。而Nicola同期發出的合照，配文是「Baby B」，讓吃瓜群眾們紛紛猜測她已經懷孕。這張照片上，Nicola穿著Victoria Beckham的印花連衣裙，用實力幫碧咸嫂帶貨。吃花生群眾們紛紛留言：這對情侶太養眼，我磕了！

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Brooklyn「高攀」了富家女？

Brooklyn和Nicola這段戀情的發展可謂神速，去年10月才官宣兩人關係，今年7月就曬出右手無名指的戒指照片宣布訂婚。直至現在，兩個年輕人還在熱戀期。Nicola的Instagram 上只要有兩人合照，配文都是「Brooklyn，你是我的全世界」、「我正和我最好的朋友約會，感覺真開心」，當然也有發自內心的表白：「我愛你」。前段時間疫情爆發，Brooklyn一直待在紐約陪伴Nicola，經常發出黏在一起的宅家隔離照。

根據《每日郵報》透露的資產消息，Nicola家族的財產超過13億英鎊，大約是碧咸家族的4倍。這巨大的懸殊，讓小報記者們認為Brooklyn這是高攀了Nicola。但碧咸夫婦不這樣認為，在他們眼中，Brooklyn這是終於找到了不貪戀自家財富的「真愛」。他們也正在籌備移居美國為兒子打氣，已經開始看洛杉磯的房子。碧咸嫂自己的品牌將為Nicola定制婚紗，Brooklyn的妹妹「小七」將是伴娘。還與親家Nelson Peltz共同商定，各出400萬英鎊幫孩子們明年在英國和美國都舉辦婚禮。

Brooklyn的曾祖父和Nicola的父親都是猶太人，所以之後其中的一場婚禮將包含猶太教的傳統元素。在兩人訂婚前，Nicola的父親Nelson Peltz明確要求Brooklyn簽署了婚前財產的協議。「臭小子，休想多拿我女兒的一分錢！」

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童星成名的豪門千金 獲得金酸梅「最差女配角獎」

前面說到Peltz的家族橫跨政商兩界，而Nicola是Nelson Peltz 10個孩子中最小的一個，從小就是家中的掌上明珠。遺傳了超模媽媽Claudia Heffner Peltz的基因，Nicola長得漂亮身材又好，她有個哥哥Will Peltz，也是從小就進了演藝圈。

11歲時，Nicola就在厲害老爸的加持下以童星身份出道，出演了電影《閃亮聖誕節》（Deck the Halls），19歲時在《變形金剛4：絕跡重生》（Transformers: Age of Extinction）中飾演叛逆少女Tessa Yeager，捧回一座金酸梅最差女配角獎。

成年後，Nicola進軍時尚圈，登上過《L'Official》、《Marie Claire》等雜誌的封面。「肯德基」三姐妹是平時派對上的玩伴。2015年還給Balenciaga客串走過秀。最近半年，她已經和碧咸家族的兄弟姐妹們混得熟，和小七以姐妹相稱。還頻頻參加家庭聚會，親密合照。

「業務不過關」的Brooklyn，婚姻會長久嗎？

時間過得太快，二十多年前，碧咸和維多利亞的婚姻堪稱體育界和時尚界「金童玉女」結合的典範。大兒子Brooklyn出生後，幾乎是被大家一路看着從莽撞少年長大成人，也見證了他這些年「幹啥啥不行，把妹第一名」的人生。

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相比於父親在足球運動上創造的優異成績，Brooklyn雖然手握普通人難以企及的頂配資源，卻並沒有好好利用。小學時代，他曾在阿仙奴足球俱樂部訓練過一段時間，因為吃不下起早貪黑的苦，並沒有被選中當球員。

維多利亞在和碧咸結婚後，開始做自己的同名品牌，在時尚圈積累了許多資源。她想盡辦法把Brooklyn送到了紐約名校帕森斯設計學院學習攝影，一年光是學費都要近2萬英鎊。但Brooklyn在紐約混日子不到一年就宣布退學，原因是「想家了」。

有了帕森斯設計學院的鍍金，Brooklyn很快推出了自己的攝影集《Brooklyn Beckham：What i see》。書中的作品卻被業界瘋狂吐槽：這拍的都是什麼東西？雖然大學未畢業，不過依靠爸媽的資源，Brooklyn還是多少會拍一點作品。比如最近這組給不知道哪國《Vogue》雜誌拍攝的封面，被吐槽是用iphone隨便按了幾下。

據《太陽報》報導，官宣訂婚消息後，老丈人Nelson Peltz希望Brooklyn能留在美國發展。曾經因為「想家」而退學的Brooklyn，現在正在紐約四處託人找工作。

兩位年輕人的「聯姻」，也被碧咸嫂看作是讓自己品牌翻盤的救命稻草。今年以來，Victoria Beckham品牌因為疫情影響大量關店，碧咸嫂一直在尋找投資機會，趁兒子結婚，她正好可以在美國更快鋪開戰場。

對於換了數任女友的Brooklyn來說，Nicola能否讓他就此「收心」？看來一切都要交給時間了。

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