【新聞教室】馬里長年不穩　相隔8年再發生軍事政變

西非國家馬里8月18日發生政變，總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）及總理被軍方拘押。凱塔其後宣布辭職，並解散國會和政府。 馬里長年持續不穩，國內治安日益惡化，6月起一直出現大規模反政府示威。

圖為8月18日，一名反對派的支持者展示一張寫着「凱塔下台」的標語（IBK是凱塔Ibrahim Boubacar Keita的縮寫）。（Reuters）

馬里位於西非內陸，是非州大陸最大的國家之一。歷史上馬里是多個殖民帝國的家園，北部城市廷巴克圖一度是伊斯蘭文化的中心。不過自1960年馬里從法國殖民地獨立以後，國內長期遭遇天災人禍，持續長達23年的軍事統治，直到1992年民選總統產生為止。

馬里近年的動亂源自2012年，馬里政府對在國內活躍的圖阿雷格人武裝分子作戰失利，直接導致了同年的軍事政變。前總統杜爾（Amadou Toumani Toure）被驅逐，武裝分子乘機佔領多個地方。2013年在聯合國的介入下，法國及政府軍成功奪回武裝分子的據點。

2013年馬里政府與武裝分子簽署和平協議，但雙方依然發生衝突。直至今天武裝分子不時對駐守馬里東北邊境地區的政府及法國部隊發動攻擊。

圖為2019年7月，在馬里鄰國布吉納法索巡邏的法國裝甲車。（Reuters）

凱塔為首的新政府在2013年就任，但馬里的長期不穩、貧窮等問題未得到改善。凱塔在2018年的大選中連任，反政府的呼聲日漸高漲，局勢至近半年出現惡化。馬里在3月舉行國會大選，反對派領袖西塞（Soumaila Cisse）在第一輪投票前遭綁架，在4月第二輪投票時北部和中部地區的投票站亦遭到破壞。在大選結束後，馬里憲法法院推翻了約30個議席，為凱塔創造有利結果。

公眾對政府處理選舉的憤怒引發多場大規模示威，反對派組織成立名為「6月5日運動—愛國力量聯盟」（M5-RFP）的團體。團體指責政府無力解決北部安全及經濟停滯的問題，要求他辭職。在7月的示威中示威者與軍警發生衝突，造成最少10多人死亡。