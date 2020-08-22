疫情打亂「行之有效」的制度　英國高考風波禍延數年？

英國教育和考試制度一向享譽全球，當地無論是中小學以至高等教育等不同程度的課程和考試，均有專責機構監察，以確保課程和教學考試等質素能維持高水準。然而，今年新冠疫情卻讓人意外看到本屆英國高考（A-Level）所造成的混亂場面。教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）雖然在學生、家長和教師的巨大壓力下撤回備受爭議的演算法，改以教師評分作考生的成績依據。 但人們仍不禁要問，當局在過程中為何如此混淆和倉促？此一受到舉世青睞的教育和考試制度究竟出了什麼錯？

由於今年的高考因疫情而取消，應屆考生的成績改為採用老師評核，再經電腦演算法調整作最終的成績依據。然而，自上周四（13日）公布成績後，多達39.1%考生的成績被調低，影響他們入讀大學，加上當局上訴機制安排混亂，惹起不少學生不滿，一連三日走到國會外示威抗議。

針對事件引發的爭議，韋廉信原本表示考生可以用校內模擬考試成績申請覆核，並以高者為準，但數小時後被資歷及考試規例局（Ofqual）剎停，表示要再作檢討，稍後再公布上訴詳情。最終，當局改以老師評級取代考生現有成績，來解決今次的風波。

接近四成學生的成績被調低，引起不少學生、家長和教師不滿。(Getty Images)

其實，僅在公布成績的兩天前，韋廉信才公布此一最新的高考和中考成績計算方法。當局的決定隨即引起外界的反彈，原因是這經已是當局第二次修改成績計算方法。取消考試後，當局最初宣布採用教師評估的分數，惟其後發現教師評估的分數明顯高於往年學生的成績，於是希望透過演算法調整學生的成績。

造成不公的「演算法」

今次爭議的焦點是用以調整學生分數的演算法。當局此前表示使用數據模型計算成績的時候將考慮多項因素，包括學生此前的考試成績、同一所學校過去幾屆學生的成績，以及教師評估的成績，經調整後的成績會跟歷年的考試成績一樣公平而且有效。

演算法出來的結果未有達到合理和公平的期望。(美聯社)

然而，有批評認為，調整機制對一些在表現差的學校就讀但成績優異的學生不公平，在私立學校就讀的學生成績亦鮮有被低估，認為機制存在漏洞。

演算法的確存在至少三大問題。除了部份成績好的學生因學校過去成績不理想而無法拿到應到的成績外，小規模學校或少人報讀課程如德語、古希臘文、音樂等的成績或容易被高估，因為報考的人數過少而「拉高」成績。最後是湊整的方法有問題，由於演算法的操作方式，令一些成績相近的學生或會取得不同的成績。

演算法造成的結果顯示了，該算法純以學校背景論斷個人能力，假定了入讀「次一級」公立學校的學生不能依靠自己努力取得佳績。演算法原意避免教師對學生評分過於「鬆手」，亦期望以演算法計算全國學校往績，可以讓學校之間得到更公平的評分，但計算同時否定了出身於較差學校的學生，以個人能力取得佳績的可能。

演算法令就讀次等學校的成績出眾學生無法拿取應有的成績，造成不公。(美聯社)

在英國，私立學校一直享有較多學習資源，入學條件更高，學校過去多年成績隨之較優。演算法造成了私立學校優勢更明顯，這批原本掌握充足學習資源的學生，在演算法下亦鮮有學生被拉低成績，反之公立學生除了本身學習資源較少，今次不少學生的成績也因學校背景而無辜被拉低。這難免突顯了英國教育體系裏的不公。

不過，問題是透過演算法調整成績的做法並不是新鮮事，過去在小學和寫作等課程的評核中經常會採用。英國一直以來也有「行之有效」的調整分數機制，亦從未引起如此廣泛的爭議。其中一個原因是，今次的演算法實際將老師評分的部分，變得不太重要，亦沒有採用過往做法加入額外考量。

教育大臣韋廉信成為眾矢之的。(Getty Images)

皇家統計協會行政總裁Stian Westlake指出，今次局方評核的整個過程充滿了錯誤，包括技術錯誤，而且缺乏透明度。巴斯大學（University of Bath）人工智能講師Tom Haines表示，當局未有進行足夠的盡職調查（due diligence）。他說：「他們沒有去檢查演算法得出的結果。」這或許也可以解釋，為何英國國內如今將矛頭指向教育大臣韋廉信。

事件難免影響到應屆考生入讀大學。(路透社)

事件已告一段落？ 大學收生的煩惱

雖然當局最終放棄爭議多多的演算法，惟教育界擔心是次事件在未來數年會對教育系統造成問題。首當其衝的必然是各大學要盡快研究如何收生。有大學高層警告說，由於教師對自己學生的評分相對「鬆手」，最高成績的級別將由去年的，25.2％上升到37.7％，令合乎入讀大學資格的人過多。

羅素大學集團（Russell Group of universities）行政總裁Tim Bradshaw也警告，招收額外的學生會浪費資源，並有降低教育質量的風險。額外的學生還會為社交距離等防疫措施帶來問題。他說：「我們現在需要政府盡快澄清當局將會提供的額外支持，以幫助大學預期增加學生人數，特別是化學、醫學和工程學等高成本學科的學生。」

桑德蘭大學（University of Sunderland）副校長David Bell則指，部份學生將不得不接受諸如醫學、牙科或者有實習要求的學位課程的延期。「我們不會撤銷我們已經提供的大學名額。有些課程如人文課程具有靈活性，但是如果課程本身設置了上限，則不太可能打破。」

David Bell指出，部份有設收生上限的課程難以因事件而改變。(University of Sunderland)

代表20間英國大學的大學協會MillionPlus的行政總裁Greg Walker則感到樂觀，他認為在疫情肆虐下外國留學生的人數有所減少，早前也有指英國大學今年或會面臨收生壓力，事件或為此作出一定程度的彌補 。

說到底，今次爭議雖說暫告一段落，然而這次事件經已令外界關注英國教育制度的問題，而從事件分析更可能是教育當局被疫情干擾而造成的混亂，屬人為居多。而且，今次採用教師評分的做法，不論是對本屆以至往後的考生造成不公平的情況，未能充份反映應屆考生的真正水平，也有機會影響未來幾年大學教育的資源分享，對後來者造成不公。