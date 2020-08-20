印尼公司推營多撈麵口味雪糕　鹹甜交織評價參半成功製造話題

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印尼炒泡麵（營多麵，Indomie）深受台灣及香港人喜愛，除了好吃外，價錢經濟也是一大看點，日前印尼電商Holi Ice Cream決定推出營多麵口味的雪糕，並於今年夏天開賣，鹹甜交織在嘴中蹦出絕妙新滋味。

除營多麵口味外，印尼電商Holi Ice Cream還製作了多項口味獨特的雪糕，不妨看看哪款是你鍾愛：

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根據外媒報道，Holi Ice Cream共同創辦人艾芙琳（Evelyn Djoenaedi）和史蒂芬（Stephen Ganda）接受採訪時提到，兩人很愛吃營多麵，因而想創造獨特冰淇淋風味，「下班後疲勞喜歡煮方便又快速的營多麵，我們也習慣飯後要來甜點，因此經常吃公司生產的雪糕，後來有了大膽想法，決定製作營多麵口味的雪糕」。

艾芙琳表示，他們花了許多時間改良配方，並請家人幫忙試吃，意外的是雪糕獲得好評，而且自8月10日推出以來，艾芙琳收到不少正面回饋，像是有消費者評論「產品不會太甜，依然像在吃雪糕，不過有營多麵的味道」，但也有人認為「這口味吃起來有點奇怪，可能是因為上面撒了真正的炸洋蔥」，不過可以確定的是，這款雪糕已成功製造話題。

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【本文獲「聯合新聞網授權轉載。】

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