NASA人造衛星拍得火星「雪崩」圖　冰塊受熱蒸發引起似粉塵爆炸

美國太空總署NASA在8月17日於官網上分享一張壯觀且驚為天人的太空衛星圖像，光禿禿的火星表面，發生了疑似沙塵暴的現象。根據NASA報道，這張圖像攝於去年（2019）5月29日，取景高度距離火星表面約1,640英呎（500公尺）高，在沒有任何動植物生存的火星表面看來，那團猶如「雪崩」般的大自然現象特別顯眼。

美國國家航空暨太空總署NASA在8月17日於官網上分享一張壯觀且驚為天人的太空衛星圖像，光禿禿的火星表面，發生了疑似沙塵暴的現象。 （NASA）

日前，NASA正在慶祝火星探測軌道飛行器（MRO）進入太空15周年，這款飛行器是2005年8月從佛羅里達州卡納維拉爾角空軍基地發射升空，主要用來研究火星稀薄大氣層中的溫度，並探索火星表面的礦物。NASA進一步說明，這張高解析度的圖像，說明了火星溫度上升，從而導致塵暴的發生。

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NASA分析，火星溫度升高誘發冰塊蒸發，冰塊散開後揚起了灰塵。火星大氣以二氧化碳為主，既稀薄又寒冷。由於地表廣泛普遍的分佈着氧化鐵，使得火星外觀在視覺上呈現為橘紅色，那團「雪崩」的粉塵，看起來像極了沙塵暴，壯觀景象帶給網友很好的視覺饗宴。

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