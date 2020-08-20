德國擬規定狗主每日遛狗兩次　新法被批不切實際

德國擬推出新法例，規定狗主每日必須帶狗出門散步兩次合共1小時，並禁止狗主長時間將狗綁住或獨留狗隻在家一整天。德國農業部長克勒克納（Julia Klöckner）8月17日表示，寵物不是可愛的玩具，要考慮牠們需要。這項新法引起爭議，有育狗協會指新規定不切實際。

克勒克納說，新的科學發現顯示狗需要足夠活動量和接觸環境的刺激，包括與其他動物、大自然和人類的接觸。她說，在德國940萬隻狗當中，有很多狗沒有得到牠們需要的運動或刺激，她正引入的新法是以此為據。

新法預計會在2021年推出，但現已在德國引發熱議。主要爭議為該如何檢查全國19%的養狗家庭。農業部發言人已表示，德國16個邦的有關部門會負責執法。

VDH German Dog Association（暫譯：VDH德國育犬協會）發言人說，這規定對所有狗可能是善意的，但不切實際。

犬隻訓練師Anja Striegel表示，一隻狗所需的運動量取決其健康情況、年齡及品種。她說，兩小時散步對一隻年輕健康的拉布拉多犬而言，會比對一隻患有關節炎和有心臟問題的八哥健康。

連與克勒克納同屬基督教民主聯盟（Christian Democratic Union）的議員路德維希（Saskia Ludwig）亦嘲笑此法，她在Twitter說：「我不會帶我的羅得西亞背脊犬在32度的高溫下散兩次步，我們寧願跳進河中涼爽消暑。」