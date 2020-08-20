【新聞背後】韓國新興教會為何容易成為散播病毒溫床？

新冠肺炎（COVID-19）疫情在韓國升溫，當地「愛心第一教會」成為新一輪疫情期間的焦點，既因該教主的反文在寅政見，也因教主曾說出「有病自然痊癒」、「政府散播病毒」等謬論。從整體而言，韓國的新興教會被視為較其他組織容易散播病毒，此背後也有特別原因。

圖為8月4日，韓國首爾街頭。韓國的新興教會成為新一輪疫情爆發的震央。（Reuters）

宗教自由是韓國一大特色，新興教會林立。不少這類新興教會都自稱與基督教有一定關係，定期舉行彌撒。但聚會並非新興教派專利，佛教都會舉行法會，為何新興教派會特別容易傳播病毒？

與2月的新天地教會同樣，「愛心第一教會」都是類似的新興教會。《韓民族日報》形容，新教教會有如「私企」一樣。傳統天主教就像「公務員組織」、佛教是「國企」，新教教會則是要自負盈虧的「私企」。

信眾減直接影響生存

新興教會能否生存，很大程度看教主的領導能力，及能否令信眾變得熱情，願意投入資金資助教會。新冠肺炎疫情爆發後，政府要求停止宗教聚會，儘管其他佛教基督教等都有所怨言，但都會接受安排，畢竟信眾多少隨意———新興教會可不一樣。

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以名為「汝矣島純福音教會」的另一個新興教會為例，過往每個星期日的彌撒都有平均1.2萬人參加，近日就只餘下十分之一，令教會憂慮信眾是否大減。韓國教會總聯會在5月31日定為「韓國教會禮拜回復之日」，就是因為了要讓信眾返會教會。

同時間，韓國新興教會中的信眾都較熱情，各教派都有一定的儀式和規定，如高聲朗誦、共享清水飲用等，融入韓國傳統文化的特色，令聚會特別容易成為散播病毒的溫床。