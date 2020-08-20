員工心肌梗塞猝死超市照常營業　只以雨傘紙箱遮蓋被轟不尊重

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巴西知名連鎖超市上周發生一宗員工意外猝死卻無人理會事故，超市甚至直接將屍體放在原地，簡易用雨傘等物品遮蓋屍體，並仍然持續營業，引起當地民眾砲轟殘忍。

巴西家樂福超市處理猝死員工方式惹起公憤，該公司事後道歉：

綜合外媒報道，14日，巴西一間賣場53歲男銷售員莫伊斯（Moisés Santos）在工作時因心肌梗塞猝死倒地，豈料超市卻以雨傘、紙箱隨意遮蓋屍體，屍體自上午7點30分被原地放置到中午11點，更過分的是，超市竟選擇持續營業4小時，商場內人來人往的顧客甚至可以透過縫隙隱約看見屍體。

死者妻子奧德利娃（Odeliva Cavalcante）接到丈夫去世的消息後即刻趕往現場，她對於超市的處理方式感到非常氣憤，她受訪表示「我非常生氣，這是關乎尊重的態度問題，他們卻只關心錢」。

事後，超市發出公開聲明指出，事發當下，員工有為死者進行急救且打電話呼叫救護車，「我們會向死者家屬道歉」，並承諾會協助死者家庭提供必要的幫助，最後也為當下沒有立即關閉超市而致歉。

許多網友紛紛砲轟這間超市的處置方式，還有人發現該商場在2018年時就曾因將一隻狗毆打致死而引起爭議，當時地面血跡斑斑，相當殘忍。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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