畜牧高污染　養豬大國丹麥永續發展指數為何全球第一？關鍵在豬糞

過去對環境的破壞已經成為全球畜牧業共同關注的重要議題，因此兼顧經濟需求與永續發展，已是畜牧業不得不面對的課題。全球最大豬肉出口國之一的丹麥商務辦事處倪安升處長（Nicholas Enersen）曾表示：「為了解決人口增加造成的糧食危機問題，也同時需要創新科技的幫忙。」

在幾個月前，台灣卜蜂企業預計於花蓮建造養雞場，當地居民認為養雞場會造成環境污染，因而發起抗議卜蜂進駐花蓮鳳林的行動，最終花蓮縣政府也順應民意，撤銷卜蜂已取得的各項許可及執照。當畜牧業對環境的破壞已經成為全球共同關注的重要議題，難道就沒有辦法同時兼顧經濟與永續發展的可能性嗎？答案是，有的！

讓豬糞變「綠電」，丹麥成永續發展世界冠軍國

丹麥商務辦事處倪安升處長（Nicholas Enersen）曾表示，「為了解決人口增加造成的糧食危機問題，也同時需要創新科技的幫忙。」以丹麥為例，豬肉出口佔世界出口總量的17%， 佔世界煙燻肉品和火腿出口的22%，是全球公認的「養豬王國」，卻也是世界最成功的永續農業食品生產國，因為丹麥政府與企業早就已經展開因應的行動計畫，包括將禽畜糞便用於生產沼氣，更鼓勵可減少溫室氣體排放的創新科技。

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在丹麥全國不到600萬人口中，每年生產出2800萬頭豬，在密集的養豬產業中，丹麥卻能夠在2019年「聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」指數中於各國中排名第一，最大的關鍵即是「沼氣發電」。

丹麥政府在2012年通過了新的能源協議，設置了補助金鼓勵沼氣再利用為電力、熱能的生產以及作為運輸燃料等用途，自此丹麥的沼氣產生量開始大幅增加。為了讓豬糞變為可持續循環利用的資源，將豬糞、廢水經過集中化的厭氧發酵處理產生沼氣，將有機廢料轉化為能源及肥料等可用的資材，除了能夠降低廢水、異味等污染，也能夠使得能源循環利用，成就循環經濟！

不只國外！國內養雞產業也能達到畜禽廢水及廢棄物的零排放！

同樣地，不只養豬業，蛋雞場每天最大的廢棄物就是雞糞以及雞蛋洗選時所產生的污水，且雞糞除了易有臭味也會引起病蟲媒滋生，因此除了養豬產業可以利用沼氣發電使能量循環利用，台灣知名蛋雞場石安牧場也同樣充分利用了再生能源，將雞糞以及廢水經過厭氧發酵產生沼氣，並可以利用發電機燃燒沼氣發電。

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此外，由於雞糞中所含的氮磷鉀是植物生長必需的營養素，據了解，石安牧場將廢棄物轉換成的有機質肥料無償提供給農民，用於農作物增產，讓廢棄物產生新的價值！

動物食品需求不斷增長，畜牧業不得不邁向環境友善！

根據聯合國糧食及農業組織（FAO）的一份報告預測，到2050年，全球肉類產量預計將從1999年的2.29億噸增加一倍達到4.65億噸，牛奶產量則預計將從5.8億噸增加至10.43億噸。這顯示，隨著世界人口不斷地上升，對於動物食品的需求也大幅增長。

因此，從上述國內外的現代化畜牧業發展的案例來看，能夠發現經濟發展以及環境永續並非無法兼顧，再加上隨著永續發展意識的抬頭，全球企業從過去單向依賴資源消耗的傳統經濟模式，加速邁向可再生利用資源的循環經濟模式。當畜牧業面對地球資源面臨用盡的挑戰，如何減少污染，並且讓資源循環利用才是解方，而這答案早已存在！

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：誰說畜牧業就一定是高污染？全球最大豬肉出口國之一的丹麥早就有解！】