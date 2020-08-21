日本7-11宣布關店1000　回顧美國南部冰店如何變身便利店界神話

相信大家去日本旅遊，放下背包後的第一件事，可能就是跑一圈日本的便利店，而7-11則是日本便利店「三巨頭」之一。自1927年開店，到前段時間在《朝日新聞》宣布至2022年，日本店要關店1000家，這個在「小賣鋪」市場上的「疾馳的野馬」究竟有着怎樣的前世今生？今天，日站君就帶大家來展開聊一聊。

7-11：我其實是個美國舶來品

雖然給我們印象最深的可能是7-11日本店，可是實際上，7-11卻是個正兒八經的美國品牌。在1927年美國德克薩斯州，7-11還不叫7-11，它叫做Southland Ice Company（南部冰店），也就是當地一個賣冰塊兒的小店。冰塊在當時作為夏天預防食物腐壞、消暑降溫的靈魂產品，讓南部冰店一開店就受到了當地群眾的熱烈歡迎。也就是在那時候，南部冰店的店主杰弗遜格林攢下了第一桶金。

俗話說懶人改變世界，有了冰塊，群眾就開始想要點兒別的，他們對格林說：「你賣冰塊兒整挺好，不如再賣點牛奶雞蛋麵包什麼的，我們不就更方便了嗎？」而這就是7-11的雛形，格林先生接受了當地人的建議，在販賣冰塊的基礎上，增加售賣雞蛋牛奶等日用品的種類，並開出了第一家「便利店」（當時被叫做Tote'm Stores，門口豎立一根圖騰柱作為標誌）。隨着店鋪不斷增多，商店營業時間固定為早上7點到晚上11點，1946年，南部冰店正式改名為「7-ELEVEN」。從此，7-11誕生了！而數字7與字母11的規格，作為LOGO設計的基礎元素，也從當時保留到了現在。

上陸日本，反客為主

1974年，7-11登陸日本，在日本東京江東區豐洲開出了第一家門店。而在這之前，開店的過程卻並不是很順利。作為7-11代理的伊藤洋華堂，在預計開第一家店的時候，就遭到了各商店街當地店鋪店主的一致反對。各店店主認為這種「以大欺小」的作法，是不給他們活路，而當時伊藤洋華堂的總經理鈴木敏文則認為「日本的小商店由於生產力低下無法發展，和百貨店沒什麼聯繫」。最終商店街的店主們接受了伊藤洋華堂的聯合經營改良建議，7-11的日本一號店成功開張，直到現在，這家店鋪還開在原來的店址，持續為周圍的居民提供生活上的便利。

開店開的快，是7-11的一個重要特徵，在開出一號店之後，7-11在日本瘋狂擴張，它推崇的「便利、快速」的理念在當時的時代背景下與日本人民的生活節奏極度契合，在之後的40年裡，日本成為了7-11門店開闢的主戰場！直到2019年7月末，7-11在日本已經開出了21005家門店，幾乎是全球門店總數第二位泰國的一倍！更比老東家美國市場門店多出了3倍以上，也難怪有好多人都以為7-11是日本企業。

【相關圖輯】外國人票選最愛日本美食Top30 便利店美食上榜 壽司只能排第3（點圖放大瀏覽）：

+ 7 + 6 + 5

【相關圖輯】MUJI九龍灣新店12款獨家新零食 7-11聯乘Oreo 3間日本直送新品（點圖放大瀏覽）：

+ 5 + 4 + 3

日本7-11：一切服務，為了更快更方便

僅僅是瘋狂開店，但是服務如果跟不上，在註重服務的日本是根本吃不開的。而7-11服務的核心，就是為周邊的居民，提供更快更有效率的服務。

自助機器，多種快速服務

如果有在日本居住過一段時間的朋友，一定對7-11店裡的自助打印機毫不陌生，因為它實在是太效率太方便了！除了標準的複印之外，打印、掃描、傳真功能樣樣都有。還能處理網上付費、支付國民保險、支付考試報名費、購買電影票和各類演出門票、旅行巴士，甚至能購買彩票，真是一台機器把所有便民服務給你全搞定了！照片打印功能也非常齊全，除了普通格式外，還支持分割、拍立得、證件照等形式。最關鍵的是操作界面設計的非常簡明，一看就懂。

除了打印機之外還有365天24小時營業的銀行ATM服務，日站君必須說，可比銀行方便多了。

雜誌訂閱收取服務

如果要等朋友或者打發打發時間，相信大家都會選擇在7-11的雜誌架前稍微逗留一會兒翻一翻最新的雜誌。其實，7-11同時還為居民提供了定期雜誌訂閱的業務。訂閱這些雜誌，甚至不需要提前預付費，只要在發售日當日來取雜誌的時候付錢就行，真是過於貼心！即便是店內沒在賣的雜誌，在7-11也能給你訂！網羅了全日本最多的雜誌資源，讓你再也不會錯過任何想要的雜誌！

收寄快遞

同樣的，7-11也能給你收發快遞，宛若一個快鳥驛站，日站君之前去日本旅遊的時候，買完一整箱的藥妝就直接從便利店寄到機場了，非常方便！除了與日本快遞服務業務最好的黑貓yamato進行合作之外，7-11還開通了GU和優衣庫的貨物收取業務，方便購買衣服的居民在自家周圍取貨。2017年，還有樣學樣的引入了島國版的「豐巢」，讓便利更進一步。

點圖看看日本7-11包羅萬有的貼心服務：

+ 2

擺攤車及配送服務

由於日本社會日漸高齡化與少子化，針對高年齡人群，7-11還推出了三項店內商品的配送服務。7-11健康餐飲配送通過每天搭配不同的餐點，為居家生活不便的老年人和忙碌上班而無暇顧及照料孩子的「雙社畜父母」提供每天定點定時的餐飲配送，每天的菜單還都不一樣！輕鬆投遞服務可以通過7-11自開發的電動助力車，將在店內下單的商品直接配送到家，免去了老年人們手提商品的勞累。

而前一段時間炒的火熱的「擺攤」，在日本其實早就已經以另一種形式得以實現。7-11的「超市擺攤車」會定期前往離市區比較遠的居民區，載着各類蔬菜水果等商品，為周邊出行不便的人群提供方便。這種車內部有4種溫度劃分區塊，可以適應不同的商品分類，總共可以運送多達150種商品，簡直是一個小型流動超市，可是太方便了！

除了以上這些服務，島國的7-11還有很多功能，包括自助咖啡、送洗衣物、共享單車等等，小小的便利店事無鉅細的滲透到了居民生活的各個方面，可以說日本的便利店才是真的便利！

【相關圖輯】日本購物必學10招慳錢貼士 便利店精明「避稅」 買手信這裡最抵（點圖放大瀏覽）：

+ 7 + 6 + 5

日本7-11：一切設計，為了更好更效率

除去服務功能的五花八門之外，日本7-11的設計細節也是可圈可點，這些設計上的認真不僅僅是針對客戶，同樣還方便了在7-11工作的員工們。

動線設計

好的動線設計，可以合理分流人群，規劃出合適的瀏覽路線，7-11的動線設計就是業界的範本。

根據店面規格的不同，多數商務辦公區的7-11店舖一進門直走就可以看到便當和飲品櫃檯，這是為了方便日本的上班族中午挑選午飯，節省時間迅速找到商品。便當旁邊放着飲料，與便當搭配一起出售，選完飲料即可回身排隊，為上班族們爭取了中午爭分奪秒的午休時光。人氣商品會放在中間目視比較方便看到的地方，並且會根據從輕到重的標準將商品從上到下擺放，方便人拿取重的產品的時候首先放在購物籃裡。

而在周圍是居民區的店舖裡，食物飲品區還多數會配置冷凍食品櫃，方便主婦們選購。冷凍食品櫃旁則設置麵包糕點類產品，一來是方便主婦們為家人選擇早餐，二來由於冷藏櫃附近空氣環境溫度對比其他位置會更低一些，糕點類的產品能夠客觀的維持一定鮮度。小食類的則放置在櫃檯處，便於工作人員操作，同時在排隊的時候也可以激發客人的購買欲，又可第一時間拿到熱乎的食品，非常舒服。

日本7-11方便員工的貼心設計（點圖放大瀏覽）：

+ 2

貨架設計

7-11的貨架設計，也是有講究的。多數的貨架高度，都會設計在1.8-2米之間，而中間1.3-15米的區間，則被業界稱為「黃金範圍」 ，這個區間的商品更容易被客人們看到和選購，就像上邊說的，多數時候都會放上店內的人氣商品。貨架的設計全部做成推拉式，這是為了能夠讓工作人員第一時間補充商品，更快速更有效率的完成工作，節省時間又很方便。

員工貼心設計

像推拉貨架這種方便員工進行工作的設計，在7-11店內還有很多。比如冰櫃的過濾器，就使用推拉更換的設計，效率更高。垃圾袋統一規格擺放，下方用橡皮繩固定住，抽拉方便，可以快速的為客人提供服務也不會弄錯。導入餐具清洗機和使用IH式炸鍋，更是讓工作人員在做清潔的時候成倍的縮短了時間成本，更快更有效！更別說最近7-11還開出了「少人化」試點店：麴町駅前店，其中包括包裝和杯子的取用等均通過特殊的設備來供人自助取用，真是全力讓工作人員摸魚的節奏！

可以說日本7-11的細節設計，不論是對待客人還是自己的工作人員，都費盡了心思，不僅讓效率提高，還真正的想到瞭如何從使用者、被服務者的基礎需求出發，做到了名副其實的「便利」。

尾聲：真正的便利，是什麼？

2020年，已經是7-11創立的第74年。而在日本，7-11也迎來了自己開業的第46年。在這46年裡，日本7-11通過自己不斷的改良和探索，成功的「逆襲」了本家，成為全球擁有最多門店的區域。雖然由於日本經濟下滑和擴張過度導致關店1000家，但是7-11提供的服務和商品質量，從來沒有被人過多的懷疑過。便利店雖小，卻是一個窗口，它緊密貼近我們的生活，工作有沒有做到位，對於我們普通消費者來說完全是一目了然。

而日本的7-11，就是這樣一家便利店：它把所有的服務都做到盡可能完美，給我們提供了最大程度上的方便，讓我們從這樣一個小的窗口，感受到了日本的「服務精神」，讓我們了解到了什麼是真正的便利。這是我們不管做哪一行，都需要學習的事情。

【相關圖輯】日男發明自製可口可樂及乳酸菌飲品方法 關鍵材料居然是……（點圖放大瀏覽）：

+ 39 + 38 + 37

【相關圖輯】樹上長出餅乾？日本驚現「野生OREO」非改圖 官方也貼圖回應（點圖預覽內容）：

+ 4 + 3 + 2

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】