澳洲淘金客「真人騷」連環中獎　3.5公斤「黃金雞塊」值194萬元

黃金今年來漲勢兇猛，近日雖出現跌勢，但價格仍居高不下。澳洲2名淘金客日前幸運的挖到2塊超大的「黃金雞塊」，總價值約35萬澳元（約港幣194萬元），不過若有收藏家想買回去，價格恐怕還會再多出30％。

根據《BBC》報道，由探索頻道（Discovery）播出的澳洲知名實境秀《荒野淘金客》（Aussie Gold Hunters）在8月20日播出的節目中，是拍攝淘金客香農（Brent Shannon）和他的姐夫韋斯特（Ethan West）發現金塊的過程，他們在韋斯特的父親保羅（Paul West）的幫助下，利用金屬探測器搜索地面並鎖定目標，結果在維多利亞州金礦小鎮塔爾納古拉（Tarnagulla）挖出這兩塊總重約3.5公斤的「黃金雞塊」。韋斯特興奮的表示，「在一天內挖到兩大塊黃金真是神奇！」

夏儂接受澳洲節目《日出》（Sunrise）採訪時表示，他當時就認為相當有機會，因為開採地點是一塊未經開發過的處女地。韋斯特也興奮的分享道，近四年他已經收集了數千枚小金塊，但這次一天內挖到兩大塊，他表示，「這些絕對是最重要的發現。」

澳州的金礦產業始於1850年代，至今仍是該國相當重要的產業。塔爾納古拉鎮便是在那時建立，並藉由金礦產業變得相當富有，至今仍吸引許多人前來挖礦。2019年時也有一名澳洲男子利用金屬探測器，在維多利亞州挖掘了一塊1.4公斤的金塊，價值約10萬澳元（約港幣56萬元）。

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