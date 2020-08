【LGBT】美國Reddit論壇的「Trap」風波

政治正確(political correctness)風潮持續延燒歐美,美國最大論壇Reddit上的動漫子版塊#Animemes的版主(Mod)於8月3日宣布,由於涉及性別歧視,「Trap」一詞將會在版塊中禁用,這引起了動漫族群的不滿與大量抗議,截至21日為止,#Animemes已經封鎖版塊,只有被版主邀請的成員才能進入。

「Trap」一詞是歐美動漫迷用來形容日本動漫中,由於容貌或是穿衣風格雌雄莫辨而誤判其生理性別的角色,當這些角色揭露(或被揭露)其真實的生理性別時,讓觀眾產生「It's a trap!」(這是陷阱!)的感想,因此用「Trap」來通稱這類型的角色。

版主認為,用「Trap」一詞來當形容詞一直都存在着爭議,尤其是最近幾年投訴更增加了,許多社群都認為這個詞是污衊性的。版主表示,「Trap」暗示這個角色是用「詐欺」的手法來誤導他人,而不是真正在表達自己的性別認同;這樣的形況會影響觀眾對角色和真實人物的觀感,減低對真實的跨性別者的容忍度,甚至否認他們的存在。

版主最後解釋,禁用「Trap」並非禁止網友討論類似角色,網友可以用「femboy」(陰柔男孩)或「cross-dresser」(扮裝男/女)等較中性的詞彙來稱呼他們。

Reddit禁用TRAP一詞,引起網友製圖抗議。(Reddit)

不過,#Animemes上的動漫迷們對這個政策非常不滿,製作了大量Meme圖來嘲笑、抗議Reddit的政策,並進一步吸引了更多原本不關心動漫的其他網絡族群,加入這場聲討「政治正確」的混戰中。同時,動漫迷們也用實際行動抗議,也就是拒絕進入或是退訂版塊,僅僅數天後上版人數就掉了兩成的約20萬人。

由於抗議行動接連不歇,版主將#Animemes版塊的狀態設置為「私人」,只允許擁有版主權限或是得到版主同意的用戶進入,但仍有許多網友在其他版塊或是社群網站上持續批評這個政策。

主要的癥結點在於,「Trap」是否如版主說的是一種污衊性的稱呼,動漫迷們自然否認這點,並認為如果有心污衊的話,多的是更具污辱性的稱呼;事實上,版主推薦的「femboy」在實際使用上也都偏向負面,或是物化、性化的用法。

動漫迷們主張,「Trap」並非是指責該角色在誘騙觀眾,而其實是一種偏向自嘲的用法,亦即「我居然被騙倒了!」實際上反而帶有稱讚該角色的外表或是扮裝出色的意思;至於是否會讓觀眾對真實世界的跨性別者產生誤解,應該視劇情和角色設計的不同分開討論,不能一概而論。

生理性別男的「Coser烏鴉」裝扮成武媚娘驚豔網絡。(新浪微博@Coser烏鴉)

另外,也有自稱是跨性別者的網友表示,並不覺得「Trap」有嚴重到必須被禁用的地步。網友「Tapaleurre」就說,以一個跨性別者的立場看來,這個詞確實含有一些負面的意思,但只要正確使用,就不會冒犯到任何人;而就他觀察,絕大多數時候這個詞都是使用在正確的方向上;他認為,人們會誤用這些詞彙只是由於不瞭解真實的跨性別者,那麼教育大眾比起言論審查更加有效。

面臨廣大抗議,版主進行了某種程度的道歉,表示這個禁令太倉促而沒有廣泛討論才會引起「誤解」;但在「封版」之前,並沒有任何撤銷禁令的迹象,版主也表示:「跨性別歧視曾經被用在跨性別者謀殺案的辯護上,所以這個詞彙繼續被使用是無法接受的。」版主還強調,即使某個動漫角色不是任何意義上的跨性別者,但只要使用「Trap」來形容他就是歧視。

今年以來,政治正確的討論就在歐美動漫和遊戲圈中迴盪不止,遊戲《最後生還者2》(The Last of Us Part II)因為開發人德魯克曼(Neil Druckmann)公開講明:「厭惡同性戀、不同膚色或女性的人請不用買。」而引起爭議,部分遊戲玩家認為德魯克曼是用政治正確來規避對遊戲本身的批評;也有一些LGBT團體抱怨,認為德魯克曼把他們扯進根本不相干的爭論中。

「Trap」雖然是從日系的可愛動漫角色所衍生出來的詞彙,但卻是在歐美動漫迷文化圈中誕生的用法,對此日本網友也在Twitter上面表示:「這和變性人是兩回事吧?」、「 確實好像是類似的,但有微妙的不同吧。」也算是另類的「文化衝擊」。