【LGBT】美國Reddit論壇的「Trap」風波

政治正確（political correctness）風潮持續延燒歐美，美國最大論壇Reddit上的動漫子版塊#Animemes的版主（Mod）於8月3日宣布，由於涉及性別歧視，「Trap」一詞將會在版塊中禁用，這引起了動漫族群的不滿與大量抗議，截至21日為止，#Animemes已經封鎖版塊，只有被版主邀請的成員才能進入。

「Trap」一詞是歐美動漫迷用來形容日本動漫中，由於容貌或是穿衣風格雌雄莫辨而誤判其生理性別的角色，當這些角色揭露（或被揭露）其真實的生理性別時，讓觀眾產生「It's a trap!」（這是陷阱！）的感想，因此用「Trap」來通稱這類型的角色。

版主認為，用「Trap」一詞來當形容詞一直都存在着爭議，尤其是最近幾年投訴更增加了，許多社群都認為這個詞是污衊性的。版主表示，「Trap」暗示這個角色是用「詐欺」的手法來誤導他人，而不是真正在表達自己的性別認同；這樣的形況會影響觀眾對角色和真實人物的觀感，減低對真實的跨性別者的容忍度，甚至否認他們的存在。

版主最後解釋，禁用「Trap」並非禁止網友討論類似角色，網友可以用「femboy」（陰柔男孩）或「cross-dresser」（扮裝男／女）等較中性的詞彙來稱呼他們。

Reddit禁用TRAP一詞，引起網友製圖抗議。（Reddit）

不過，#Animemes上的動漫迷們對這個政策非常不滿，製作了大量Meme圖來嘲笑、抗議Reddit的政策，並進一步吸引了更多原本不關心動漫的其他網絡族群，加入這場聲討「政治正確」的混戰中。同時，動漫迷們也用實際行動抗議，也就是拒絕進入或是退訂版塊，僅僅數天後上版人數就掉了兩成的約20萬人。

由於抗議行動接連不歇，版主將#Animemes版塊的狀態設置為「私人」，只允許擁有版主權限或是得到版主同意的用戶進入，但仍有許多網友在其他版塊或是社群網站上持續批評這個政策。

主要的癥結點在於，「Trap」是否如版主說的是一種污衊性的稱呼，動漫迷們自然否認這點，並認為如果有心污衊的話，多的是更具污辱性的稱呼；事實上，版主推薦的「femboy」在實際使用上也都偏向負面，或是物化、性化的用法。

動漫迷們主張，「Trap」並非是指責該角色在誘騙觀眾，而其實是一種偏向自嘲的用法，亦即「我居然被騙倒了！」實際上反而帶有稱讚該角色的外表或是扮裝出色的意思；至於是否會讓觀眾對真實世界的跨性別者產生誤解，應該視劇情和角色設計的不同分開討論，不能一概而論。

生理性別男的「Coser烏鴉」裝扮成武媚娘驚豔網絡。（新浪微博@Coser烏鴉）

另外，也有自稱是跨性別者的網友表示，並不覺得「Trap」有嚴重到必須被禁用的地步。網友「Tapaleurre」就說，以一個跨性別者的立場看來，這個詞確實含有一些負面的意思，但只要正確使用，就不會冒犯到任何人；而就他觀察，絕大多數時候這個詞都是使用在正確的方向上；他認為，人們會誤用這些詞彙只是由於不瞭解真實的跨性別者，那麼教育大眾比起言論審查更加有效。

面臨廣大抗議，版主進行了某種程度的道歉，表示這個禁令太倉促而沒有廣泛討論才會引起「誤解」；但在「封版」之前，並沒有任何撤銷禁令的迹象，版主也表示:「跨性別歧視曾經被用在跨性別者謀殺案的辯護上，所以這個詞彙繼續被使用是無法接受的。」版主還強調，即使某個動漫角色不是任何意義上的跨性別者，但只要使用「Trap」來形容他就是歧視。

今年以來，政治正確的討論就在歐美動漫和遊戲圈中迴盪不止，遊戲《最後生還者2》（The Last of Us Part II）因為開發人德魯克曼（Neil Druckmann）公開講明：「厭惡同性戀、不同膚色或女性的人請不用買。」而引起爭議，部分遊戲玩家認為德魯克曼是用政治正確來規避對遊戲本身的批評；也有一些LGBT團體抱怨，認為德魯克曼把他們扯進根本不相干的爭論中。

「Trap」雖然是從日系的可愛動漫角色所衍生出來的詞彙，但卻是在歐美動漫迷文化圈中誕生的用法，對此日本網友也在Twitter上面表示：「這和變性人是兩回事吧？」、「 確實好像是類似的，但有微妙的不同吧。」也算是另類的「文化衝擊」。