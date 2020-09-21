【美國大選】競選就是金錢競賽　錢多勝算或許更高

根據聯邦選舉，理論上在美國，只要是美國人，而且成功籌得5000美元就能參選。這數字相信誰都不難做到———但當然選舉不可能只有5000美元支出。美國大選就是資金競賽，而且是愈多愈好。

圖為8月20日，拜登（Joe Biden）在民主黨代表大會正式接受提名參選後，現場即時放煙花。這裏到底花了多少錢？（Getty）

根據調查組織敏感政治問題研究中心（Center for Responsive Politics）報道，2016年美國大選一共花了20億美元。這包括了希拉里（Hillary Clinton）的5.85億及特朗普（Donald Trump）的3.5億美元，還有其他參選人在初選時的支持。

大選是一個非常花錢的運動，參選人需要在全國舉辦活動，透過各種宣傳，讓美國人知道誰最適合當總統。這背後涉及的人力物力和資源，非同小可。且由舉行初選至大選有整整一年多的時間，要持續保持活躍，就等同需要無限資金支持。

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錢從何來？

那些錢從何來？若是有錢如彭博（Michael Bloomberg）當然可以自掏腰包大灑金錢。而事實證明有錢可以讓知名度大增：2019年11月彭博宣布參選總統，砸下3.4億美元在媒體廣告上。2020年2月美式足球超級碗（Super Bowl）中，彭博更花下1000萬美元購買60秒的廣告片段。連同他的上千人龐大宣傳團隊，讓彭博在民主黨初選的支持度排名在短時間內直衝第三。

圖為2017年4月，特朗普（Donald Trump）上任百日紀念品。類似紀念品在大選都會發售，是資金來源之一。（Getty）

圖為拜登（Joe Biden）競選網頁，首頁都沒出來，就是呼籲大家捐錢。（拜登競選網頁截圖）

但非所有候選人都是億萬富翁，他們需找人捐錢、以籌款和贊助方式獲得資金。如舉辦競選活動的入場卷、眾籌、販賣紀念品等，都可以成為收入來源。一頂印着「讓美國再次偉大」的帽只賣25美元看似賺很少，但每次活動賣出過千頂，總計起來不會是少數目。

參選人亦可以透過企業及政治團體（政治行動委員會，PAC）支持，獲得捐款。而事實愈是在商界及政界有人脈的參選人，就愈能在這界別籌得更多的錢。

若中途因支持度不夠，或更實際的———資金不足，無法堅持下去，那就只能黯然退出選舉。

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擔憂捐太多錢的人會影響政治

儘管選舉法律對選舉資金來源及去向的透明度有嚴格規定，但這種「政治獻金」式的選舉為人詬病。2018年美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）調查發現，77%的選民認為應該為參選花費設最高上限，原因是「擔憂捐太多錢的人會影響政治」。不過在選舉改革以前，2020年的大選依然是金錢比拼。