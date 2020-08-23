阿根廷父奔千里為見癌末愛女　被指患新冠肺炎　無法見她最後一面

一名阿根廷父親開車逾千里，想跨省探視癌症末期的女兒，卻因邊界衛生當局質疑他的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）檢測結果為確診，拒絕讓他進入且要他回家，女兒臨終前寫信控訴不人道遭遇。

中央社8月21日報道，阿根廷媒體近日報道這名父親馬斯（Pablo Musse）的遭遇，認為是新型冠狀病毒肺炎大流行下的「隔離政策」及「官僚作風」造成的人倫悲劇。他的癌症末期的女兒在得知父親無法前來，5天後病逝。但當地衛生部門仍拒絕對此事做任何評論。

包括《國家報》（La Nación）在內的媒體報道，馬斯住在阿根廷南部內烏肯省（Neuquén），15日他開車前往至少1100公里外的科爾多瓦省（Córdoba），探望35歲的女兒索朗熱（Solange Musse）。她因罹患乳腺癌住院治療。

圖為馬斯與索朗熱的合照。馬斯最遺憾的是，未能趕及見愛女最後一面。（電視新聞影片截圖）

馬斯說，自3月中旬阿根廷實施全國隔離政策後，他就再也沒有見過女兒。

馬斯向媒體表示，15日他和小姨一同開車前往。她是傷健人士。在到達該省邊界，遭當地衛生局檢測站阻止他們進入並要求接受病毒快速檢測，因他連續2次測試結果為「可疑」，被衛生人員認定這就是確診了，強迫他們返回原地；而且不讓他在當地的旅館隔離，也不願為他另做一次鼻咽拭紙檢測。其實他曾在10日進行測試，結果是陰性。

馬斯說，他的女兒罹患癌症已有10年了，怕再也看不到她，因此很渴望去探望她；而女兒也在醫院等他，非常焦急痛苦。馬斯日前對媒體控訴他所遭受的不人道待遇，忍不住流下眼淚，並表示他無法見到當地政府官員表達自己的意見。

被當成罪犯般押送

他的返程之路更折磨，為確定他們依規定返回，當地政府共派出8輛巡邏車像跟隨罪犯般一路跟隨他，一直陪他回到內烏肯省。一路還不准他下車買食物或停下休息。

馬斯控訴說，沒有人在乎他已連續開車40小時的疲倦及危險，他車上還有位傷健人士。

媒體報道，馬斯另行做了鼻咽拭紙檢測結果證實為「陰性」，也就是沒有罹患新冠肺炎。但他女兒索朗熱在等待時，已於21日清晨在醫院去世。

女子臨死留書控訴

索朗熱在19日寫了這封信，表達她的痛苦和憤慨，並轉交給當地媒體。信中寫道「我希望他們了解，只要我活着，就不讓他們奪走我的權利。他們對我父親的所作所為相當不人道，我感到很無助，剝奪我和父親見面的權利，誰有權利決定我們是否可以見面？我只想和家人在一起！」

索朗熱的母親也控訴說，因無法和父親見面的打擊，令女兒病情惡化。她相信若丈夫可前來相聚，女兒現在還活着，是那些人踐踏了女兒的權利。