【日本疫情】畀錢瞓棺材聽鬼故被鬼嚇　顧客「盡情尖叫」紓壓

路透報道，日本鬼屋和恐怖活動策劃公司「驚嚇團隊」試圖藉由讓民眾躺在棺材裡聽鬼故事，或被一群工作人員扮演持電鋸的殭屍圍繞，紓解新冠肺炎防疫壓力。

民眾會躺在一個2公尺長且有塑膠窗的棺材內聆聽鬼故事，觀賞窗外演員扮演鬼怪在一旁圍繞，過程中還會被假手碰觸，或突然被噴水。該公司25歲專員岩名健太（音譯）表示：「疫情令人感到壓力沉重，我們希望人們可以透過放聲尖叫紓壓。」

▼▼▼慎入！部分圖片演員化妝驚嚇度十足▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

由於疫情影響，日本許多主題樂園暫時關閉，驚嚇團隊的員工無法像往常在遊樂園的鬼屋表演。因此，岩名必須為他們另尋出路。驚嚇團隊上月也推出「可以開車進入的鬼屋」，讓民眾可以直接開車進入觀賞恐怖表演。

36歲民眾橋口和四郎（音譯）表示，他因疫情取消許多活動，且正在尋找其他紓壓方式。橋口花費800日圓觀賞「驚嚇團隊」的恐怖表演後表示，自己的心情已完全放鬆。

【相關圖輯】日本鬼屋奇招求存 首創自駕地獄遊 安坐車中享受恐怖惡靈圍攻（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

【相關圖輯】新冠肺炎｜日本京都最新影像曝光 清水寺金閣寺嵐山現在怎樣？（點圖放大瀏覽）：

+ 24 + 23 + 22

延伸閱讀：

他帳戶一夕間暴增700多億 銀行發言人緊急滅火：系統錯誤

無人月台無頭人影漸靠近 他嚇壞快閃：絕對沒修圖

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】