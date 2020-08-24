泰國特色café自設「特色」雙層雅座　網民：樓上別打翻飲料

世界各地都有各種不同特色的餐廳，有些是在餐點上做變化，有些則是運用在裝潢上，總會吸引來自各地的遊客前往「朝聖」。在8月22日就有一名女網友在Facebook「爆廢公社公開版中」專頁發文提到，近日她在國外發現一間裝潢相當獨特的餐廳，餐廳內的座位席呈現一高一低的樣貌，讓她忍不住直呼「好節省空間的設計啊！」

一名女網友發文提到，近日她在國外發現一間裝潢相當獨特的餐廳，餐廳內的座位席呈現一高一低的樣貌。（Facebook / 爆廢公社公開版）

原帖在文中貼出一張餐廳照片，只見照片中幾乎座無虛席，不過若仔細觀察會發現，餐廳內的桌椅與我們一般常見的排列方式有很大的不同，靠近牆壁的桌椅全部都沿着牆壁「往上蓋」，而要爬上「二樓」的座位，還須爬上看似相當陡峭的木頭階梯，才能順利坐下用餐，這樣新奇的設計讓網友紛紛疑惑的問道「這樣要怎麼送餐？」

事實上，這間餐廳是位在泰國曼谷中國城區一間名為「龍頭」的特色咖啡廳，主要以港式點心、茶飲、泰式奶茶和泰國咖啡為主，價位也相當親民，最有特色的就是「雙層階梯式」的用餐環境，整個裝潢走復古中國風，是在當地非常受歡迎的「網紅咖啡廳」。

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帖文一出後，立刻引來網友熱議，並開玩笑回應「如果坐在二樓的人放屁的話，那下面的人會不會被噴倒」、「樓上飲料打翻，那樓下不就變成瀑布」、「是很特別的設計，但如果樓上有腳臭，坐樓下的應該吃不下飯」、「這送餐應該會讓服務生很有挑戰性，樓梯真的太陡了」、「這個如果在台北會很適合」、「很怕上面的人打翻熱湯」、「感覺是青年旅館的概念，大家都擠在一起」。

也有不少光顧過該餐廳的網友留言，「之前去曼谷有特別去，餐點便宜好吃」、「這間算那邊有名的」、「好懷念之前去過，裝潢真的很特別」、「餐點超多的，而且每個都滿中國味的」、「其實這種餐廳台南也有一間類似的」、「上次去座無虛席，還要排隊」。

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