【新冠肺炎・新聞教室】康復者血漿是什麼？　為何有治療功效

美國食品和藥物管理局（FDA）8月23日宣布批准使用康復者血漿，作為緊急用途治療新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）重症患者。康復者血漿是什麼？使用康復者血漿治療新冠肺炎的功效又如何？

圖為4月17日，華盛頓一間醫療中心一名新冠肺炎的康復者正在捐血，以供抽取血漿作治療實驗之用。（Reuters）

康復者血漿是什麼？

康復者血漿（Convalescent plasma），是由已痊癒的病人身上抽取，擁有特定抗體的血液，經處理後成為血漿。原理是因痊癒的病人體內有大量對抗新冠病毒的抗體，透過抽取這些抗體使用，有望協助其他病人對抗新冠病毒。

康復者血漿的概念已在19世紀時提出，在疫苗未普及、或特定疾病仍未找出治療方法時，不時會被提出和試用，如對抗西班牙流感、伊波拉病毒等。

不過由於康復者血漿依賴康復者捐血才能製備，因此供應量有限，與可經人工繁殖大量製備的疫苗不同。

血清治療新冠肺炎已在2月提出

以康復者血漿治療新冠肺炎在世界其他地方已在採用，早在2月時中國衛健委已表示臨床顯示新冠肺炎康復者的恢復期血清，對治療重症新型肺炎患者有一定療效，呼籲康復者能捐出血漿，協助治療危重患者。

使用康復者血清（Convalescent Serum）雖然與血漿有一定分別，但治療原理相同。

↓想看看其他國家的民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

血漿治療安全嗎？

由於康復者血漿出自他人身上，均有可能做成身體排斥反應，不過根據國家衛健委及美國FDA的說法，使用康復者血漿（或血清）治療新冠肺炎是安全的。

血漿治療有效嗎？

美國對使用康復者血漿治療是否有效仍未有完全共識。FDA目前的報告，是出自明尼蘇達州的梅奧診所醫學中心（Mayo Clinic）研究。研究中有7.1萬名患者接受血漿治療，初步數據表示，在疾病過程較早期間接受高抗體血漿治療能取得最佳效果，且未有出現嚴重副作用。

然而FDA只分析了其中數千名病人的數據，報告目前亦只刊載於預印期刊MedrXiV，有待進一步核實。FDA目前只批准了使用康復者血漿，作為緊急用途治療，意味FDA現階段未能確認血漿治療能作廣泛使用。