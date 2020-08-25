展翅不成的右翼　班農眾籌出蠱惑　We Build The Wall是什麼？

美國前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）於8月20日被捕，他被指利用一個名為We Build The Wall的籌款計劃來吸引民眾捐款支持在美國與墨西哥接壤的邊境建圍牆，卻從中詐騙捐款人。究竟這個協助美國總統特朗普（Donald Trump）入主白宮的「國師」是個怎樣的人？

班農是誰？

現時66歲的班農是一名海軍退伍軍人，曾是高盛（Goldman Sachs）的銀行家。他有份在2007年創立極右新聞網站Breitbart News。

特朗普於2016年8月任命班農為其競選團隊的首席行政總裁。他抨擊全球主義者，亦被視為是美國優先（America First）政策的其中一個設計師。特朗普在2016年總統選舉中擊敗前國務卿希拉里（Hillary Clinton）的5日後，委任班農為高級顧問及白宮首席策略師。

班農協助推動特朗普政綱中有關右翼及民粹主義的部分。他譴責《巴黎氣候協定》、又鼓勵特朗普放棄原本的《北美自由貿易協定》、推動華府禁止數個以穆斯林為主的國家的國民入境美國。以及支持在美墨邊境建牆。

他在白宮西翼意氣風發的日子沒太多，短短7個月之間，他因與同僚不時爭執以及令特朗普不高興，最終未能進一步大展拳腳。其中一個例子是，美媒Business Insider曾在2017年報道班農與特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）有衝突。特朗普亦傳暗示不滿班農在外曝光率太高。

美國有線新聞網絡（CNN）8月19日引述白宮消息指，班農是被辭退。惟白宮發聲明指此事得到班農及時任白宮幕僚長凱利（John Kelly）同意。無論事實如何他在2017年8月18日卸下白宮首席策略師一職。

《華爾街日報》2020年8月19日引述消息指，班農與逃亡美國的中國富商郭文貴合辦的媒體公司GTV Media在年初籌募得超過3億美元，但正遭聯邦調查局（FBI）及證券交易委員會調查是否有違法行為。

班農被捕：新聞網商業內幕曾在2017年報道白宮首席策略師班農與特朗普女婿庫什納有衝突。圖為2017年6月12日，班農（左）與庫什納（右）一同在白宮的會議中聆聽總統特朗普發言。（Getty）

被控什麼罪名？

班農與38歲的退伍空軍軍人科爾費奇（Brian Kolfage）、56歲的金融從業員巴多拉托（Andrew Badolato）及49歲的謝伊（Timothy Shea）都是被告。他們各被控一項串謀電匯詐騙及一項串謀洗黑錢罪名，每項罪名的最高刑罰為監禁20年。

班農8月21日表示，他被捕一事是政治鬥爭，揚言會反擊有關指控。他聲稱當局拘捕他是為了阻止及恐嚇支持特朗普在美國南部邊境建圍牆的人。

班農被捕：退伍空軍軍人科爾費奇創辦We Build The Wall籌款組織，爭取民眾的支持及吸引他們捐款，用以支持特朗普建設美墨圍牆的計劃。圖為2019年1月6日，來自洪都拉斯的移民爬過美墨邊境的圍欄。（Getty）

什麼是We Build The Wall?

科爾費奇創辦We Build The Wall籌款活動，是在GoFundMe眾籌平台上進行，目的是爭取民眾的支持及吸引他們捐款，用以支持特朗普建設美墨圍牆的計劃，組織已籌得逾2500萬美元。

《今日美國報》8月20日報道，聯邦檢察官指，科爾費奇曾多次及不實地向公眾保證，他不會以募得款項向自己發放薪金及報酬，它們100%會用在履行這個運動的使命以及達到目的。

班農被捕：38歲的佛羅里達州退伍空軍軍人科爾費奇與前白宮首席策略師班農同為We Build The Wall一案的被告。圖為2019年5月30日，科爾費奇（左）及We Build The Wall的成員正在新墨西哥州準備召開記者招待會，他們手持支持總統特朗普競選活動的標語。（AP）

捐款怎樣被挪用？

檢控官指出，眾籌項目所募得款項，後來都落入這4名男子手中。

根據起訴書，科爾費奇與巴多拉托達成秘密協議。班農及巴多拉托在2019年2月經由一間非牟利機構把10萬美元轉給科爾費奇，每個月再向科爾費奇提供2萬美元，作為他的薪金。科爾費奇涉共獲得逾35萬美元，用來支付整容手術、豪華汽車、高爾夫球車、船、住所裝修、珠寶、個人稅項以及償還信用卡債務的費用。

班農、巴多拉托與謝伊也曾獲取數以十萬美元計的籌款來支付旅遊、酒店及信用卡債務等費用。

班農被捕：美國總統特朗普的兒子小特朗普2019年出席了We Build The Wall的活動，更形容它是「最好的私營企業」。圖為2019年5月20日，小特朗普在賓夕法尼亞州一場競選活動中發言。（Getty）

特朗普是否牽涉在內？

特朗普8月20日向傳媒表示，他對We Build The Wall籌款計劃毫不知情，除此之外當他閱讀這計劃的資料後，也不喜歡它。白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）發聲明指，特朗普自2016年總統選舉及新政府上任的早期後，已沒有和班農打交道，也不認識涉事的其他人。

惟特朗普過渡團隊成員、前堪薩斯（Kansas）州務卿科巴赫（Kris Kobach）2019年透露，他曾三次向特朗普提起有關籌款計劃，特朗普當時表現得熱心以及同意。特朗普的兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）2019年出席了We Build The Wall的活動，形容它是「最好的私營企業」。