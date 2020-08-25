以為是樹葉原來是千年古寶　以色列考古現場挖出425枚9世紀金幣

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以色列一名18歲考古義工近期挖到1100年以前被藏在陶罐中的425枚金幣，最遠可追溯至9世紀的阿拉伯阿拔斯（Abbasid Caliphate）王朝時期。

以色列發現千年前金幣：

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路透社報道，以色列文物局在24日表示，該名青年8月18日在該國中部一處計畫興建新社區的考古地發現這些金幣。

以色列文物局考古主任納達夫齊夫（Liat Nadav-Ziv）表示，「1100年前埋藏此寶藏的人肯定預計會折回來拿走，因為他還用釘子固定裝金幣的容器，我們現在只能猜測為何這個人沒有回來拿走這些金幣」。

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挖到寶藏的考古義工科恩（Oz Cohen）說，當他向下挖掘時，發現一些看起來像是一些很薄的葉子，之後再確認才發現原來是金幣，「發現如此特殊且古老的寶藏，真是令人興奮！」。

文物局的硬幣專家庫爾（Robert Kool）表示，這些金幣可追朔至9世紀的阿拉伯阿拔斯王朝，這425枚、共24克拉的純金幣在當時可謂一筆鉅款，「這筆錢可在當時的埃及富裕首都福斯塔特（Fustat）最好的街區買間豪宅」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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