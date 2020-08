【手遊爭霸．二】逆向文化輸出　中國遊戲意外奏效的遠洋佈局

中國國內遊戲市場近年開始飽和,加上當局審批限制嚴謹,不少中國遊戲開發商一旦獲巨額資金支撐,皆紛紛勇闖海外,在遠洋攻城掠地。而且,成績還比預期中驚人。

佈局全球 由歐美東洋到中東

中國遊戲巨擘網易近年致力將自家原創遊戲打進海外市場,最成功的例子要數極具日式風格的《陰陽師》。《陰陽師》是網易旗下Zen工作室自主研發的遊戲,操作簡易,畫風唯美,配合著名的日語聲優陣容,成功逆向輸出日本市場。遊戲在日本上線首日,立刻搶佔當地遊戲下載榜第一名。雖然《陰陽師》在日本網絡上褒貶不一,譬如有網民認為其劇情和畫風奇怪彆扭,但它為網易向海外推廣原創遊戲的計劃打下了一支強心針。網易在今年5月發布的第一季度財報顯示,海外遊戲收入佔公司整體遊戲收入超過一成。

中國遊戲廠商「出海」大獲成功的範例,還可以數到總部設於福州的龍騰簡合(ONEMT)。它在阿聯酋杜拜、埃及設有分公司,專注研發面向中東市場的手遊,憑集中資源主打單一地區市場,殺出一條新血路。龍騰簡合自主研發、以十四世紀阿拉伯世界為背景的《蘇丹的復仇》(Revenge of Sultans)在2015年上線後,旋即成為中東地區最受歡迎的手遊,每月為公司帶來超過1,000萬元人民幣(約1,118萬港元)收入。直至2018年,它仍穩佔沙特阿拉伯最暢銷手遊榜首位。龍騰簡合後來乘勢推出遊戲背景設定為奧斯曼時代的《帝國時代》(Days of Empire),也在土耳其等市場頗獲迴響。

中國遊戲廠商「出海」甚至廣及中東地區,依然大獲成功。(網上圖片)

研發《全面屍控》(State of Survival)、《火槍紀元》(Guns of Glory)、《阿瓦隆之王》(King Of Avalon)的趣加(FunPlus)、《王國紀元》(Lords Mobile)的IGG,還有《萬國覺醒》(Rise of Kingdoms)的莉莉絲遊戲(Lilith Games)等,都是在海外市場斬獲豐富的中國廠商例子。趣加的海外成就甚至比網易和騰訊更理想,美國應用程式調查機構App Annie公布的中國遊戲廠商海外收入排行榜顯示,專攻海外的趣加自2018年起連續兩年居於首位。

不過,在國際市場攻城掠地的意思,除了是依靠自家研發的遊戲打進國外市場外,還包括併購海外遊戲廠商,壯大自己的遊戲帝國版圖。過去十年,騰訊便直接併購了很多海外廠商,吸納其先進引擎技術和遊戲相關知識產權。

根據手機應用程式市場分析網站Sensor Tower的數據顯示,今年5月全球首十名最高營收的手遊之中,有四個來自中國。騰訊旗下的《絕地求生》和《王者榮耀》雄躆排行榜首兩位。在手遊市場佔比日益擴大的趨勢下,中國廠商在全球電子遊戲市場的地位,可謂舉足輕重。

一名網友在玩手機遊戲《絕地求生》。(資料圖片)

身份互換 中國乏強勁原創IP

Vincent指出,無論日本還是韓國的廠商,現在已經沒法與中國廠商比擬,歸根究柢是資源多寡的問題。「它們(日韓廠商)不夠中國多錢。很多中國投資者願意下重本給工作室開發遊戲。在韓國、日本,資源壟斷在某些大公司手上,因此扼殺了中小型公司的生存機會。然而,在中國仍會見到一些小公司『彈出』。」

不論日本或韓國的廠商都會與中國廠商洽商遊戲代理權,情況與二十多年前一樣,只不過賓主角色已然掉換。

然而,鑑於中國遊戲產業的IP(intellectual property,知識產權),仍然屬於較弱一環,所以有時中國廠商需要花高昂成本與國外公司洽購角色、名稱、故事藍本等相關版權,再開發適應中國市場的國內版本。其中,日本、美國廠商的IP仍是中國改版遊戲中的原始版本的主要來源。

這恰好命中了中國遊戲廠商的致命弱點—缺乏自家原創IP。為什麼吸金能力如此強的中國廠商,到今天仍然沒法創造能夠吸引長期忠誠玩家、具國際號召力的原創IP?這背後揭露出不少產業結構問題。

為什麼吸金能力如此強的中國廠商,到今天仍然沒法創造能夠吸引長期忠誠玩家、具國際號召力的原創IP?(資料圖片)

