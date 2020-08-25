英國A Level評分被指不公引發示威　政府終於轉軚　又出現新問題

在英國高中生用來申請大學的A-level成績出爐後，不服結果的學生上街示威，教師組織也批評當局的演算法有問題。在師生們連日的抗議後，當局決定一改過去堅稱演算法沒錯的立場，從善如流聽取師生們的建議改變評分方式。然而，這麼做又引發了新的問題......

英國A-Level考試評分風波：

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因為疫情，A-level考試不考了

今年因為新冠肺炎疫情的關係，英國並沒有像往年一樣，在五到六月間舉行A-level考試，取而代之的是用一套複雜的評分系統來評定學生的A-level成績，結果造成弱勢學生更加弱勢，原本成績好的學生的成績驟降，這樣的結果令學生們大喊不公，憤而上街抗議。

小補充：什麼是A-level？ A-level是General Certificate of Education Advanced Level（普通教育高級證書）的簡稱，也就是修習完英國普通高中課程後會獲得的證書，最終考試成績將作為申請大學之用。 A-level最特別的地方在，學生只要選擇三個科目專精學習即可，避免全科學習對學生造成的負擔，可供挑選的科目包含數學、經濟、心理學、生物、語言、政治、哲學等科目。 而每個科目的成績均分為A*、A、B、C、D、E六個等級，以劍橋、牛津等頂尖大學來說，他們會要求學生最終A-level的考試成績落在A*、A、A到A*、A*、A*之間。

沒有考試怎麼評分？

根據政府一開始公布的評分系統，在沒有舉辦A-level考試下，評分會依據以下標準：

1. 學生在校表現 2. 學生的模擬考成績 3. 老師評估學生在A-level考試可能會考出來的成績 4. 就讀學校過去在考試中的表現

隨後，上述再由英國資格與考試章程署（Ofqual）利用一套未公開的複雜演算法調整，得出的成績就是學生的最終A-level考試成績。

40%學生成績變差

在這個演算法算出的成績公布後，雖然從整體平均數據來看，拿到A*或A的學生比例創下歷年新高，達27.9%，去年只有25.5%；但是有大約40%的學生拿到的成績比老師們評估他們會得到的成績還差，有3%的學生成績掉了至少兩級。

如此懸殊的差異隨即引發種種質疑與爭議。

接近四成學生的成績被調低，引起不少學生、家長和教師不滿。(Getty Images)

對弱勢學生不公平

其中最大的爭議，就是該評分系統有對弱勢學生不公的疑慮，像是「就讀學校過去在考試中的表現」，就可能讓那些有機會在明星學區唸書的名校學生，在評分系統中得到比較高的分數──這種潛藏着「你住的學區好，就讀學校表現好，就可以拿到相對好的分數」的演算法，就被批評像是「郵遞區號彩票」（postcode lottery）一般，也讓學生疾呼分數應該取決於個人表現，不該和就讀學校的表現有關。

此外，「老師評估學生分數」究竟是有助還是無助於弱勢學生的處境，也成為這次討論的一大焦點。

無家可歸打三份工 出席率只有60%

今年18歲、來自西米德蘭茲（West Midlands）特爾福德鎮（Telford）的史密斯（Samantha Smith），她受到的影響就是最好的例子。

首先，特爾福德鎮並不是個資源豐富的地方，史密斯更因家庭環境不佳的關係，必須打三份工來支付日常開銷，無家可歸的她只能睡在朋友或同事的沙發上，忙碌的生活讓她的學校出席率只有60%。

史密斯表示，來自弱勢家庭的孩子如果碰到不了解情況的老師，老師就可能會在評估A-level成績時失準，像是覺得這些學生平常出席率不佳，不可能在考試中有好表現等等。

演算法出來的結果未有達到合理和公平的期望。（美聯社）

郵遞區號比潛力還重要

以史密斯來說，當收到她的A-level成績後發現分數比她預期的還低得多，粉碎了她想進法律系的夢想。史密斯說：「這個成績就像在提醒我的出身，看起來就好像考試委員會在說你的郵遞區號比你的潛力還重要一樣。」

現在，史密斯也加入其他學生、家長、老師和國會議員的行列，批評評分系統專斷和充滿階級色彩，有的學生也開始研究起法律訴訟的可能。

老師最了解學生

不過在另一方面，不少老師不懂自己眼中的好學生為什麼最後得到的A-level成績，會比他們預期的還要低很多，因此出面抗議這套演算法、呼籲該演算法尊重老師的評估結果，他們相信，老師才是最了解學生的。

倫敦萊頓預科學院（Leyston Sixth Form College）的校長伯布里奇（Gill Burbridge）表示，他們有 47%的學生拿到的成績比老師們預期的還低。

「評判這些學生的標準並非基於他們的表現──畢竟他們沒有參加考試──而是基於學校的歷史數據，」伯布里奇校長接着說，她覺得用老師們的評估比當局的評分系統準多了。

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成績以深不可測的方式驟降

英國學校與學院領導人協會（ASCL）負責人巴頓（Geoff Barton）表示，雖然拿到A*或A的學生比例增高了，但學校和學生的成績之間有很大的波動，有的學生認為自己的成績「以一種完全不公平和深不可測的方式」驟降，「成績出爐的這一天對許多學校和學生來說都是一場惡夢──整個就是亂七八糟」。

巴頓呼籲政府和Ofqual好好檢視評分系統，「我們警告他們不要固執已見、堅稱一切都很好」。

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不滿可以申請複查，想要考試也可以

面對外界排山倒海而來的批評，英國教育部表示，不滿A-level成績的學生可以申請複查，或是參加秋季舉行的考試。另外，如果模擬考的成績比較好的話，學生也可以利用模擬考的成績當作A-level的考試成績。

至於往年申請複查時要繳交的複查費，因應今年情況特殊一律免除。即使如此，抗議學生依舊上街要求英國教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）為引發的爭議下台。

教育大臣韋廉信成為眾矢之的。(Getty Images)

約翰遜：有更多學生可以進入第一志願

眼看A-level成績爭議如滾雪球般愈滾愈大，英國首相約翰遜（Boris Johnson）也親上火線，表示學生有很多方式改變A-level成績。約翰遜說：「當學生感到失望，他們覺得自己的成績應該可以更好，他們覺得自己面臨不公，這樣的狀況是有機會可以複查的，他們也可以參加今年秋季舉行的考試。」

「綜觀大局，我認為我們的成績很可靠，有更多學生可以進入第一志願，有更多弱勢學生能上大學。」

年輕人的未來被剝奪

雖然英國首相約翰遜這麼說，但工黨黨魁施紀賢（Sir Keir Starmer）不這麼認為，他說：「今年的A-level成績明顯出了嚴重的問題，有將近40%的學生成績被評低了，成千上萬的學生手上的機會可能被摧毀。」

工黨副黨魁雷納（Angela Rayner）批評約翰遜道：「當這一代年輕人的未來被剝奪時，他只會站在旁邊看」、「沒有任何一個學生應該因為政府的失敗而變糟。」

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最拿手科目，結果卻最低分

對於今年 19歲、住在薩里郡（Surrey）沃金鎮（Woking）的里德（Joshua Reid）來說，他拿到的A-level成績令他難以置信。原本，他的老師評估他的成績應該是A*、A、A，然而結果卻是A、B、C，里德也決定申請複查。

里德說：「牛津大學已經把錄取標準從A、A、A降低到A、A、B了，但如果九月前我複查的成績還不到位，那麼我就必須重新申請。我不明白我在哲學這一科的成績怎麼會拿到C，哲學是我最拿手的科目，我在全班的排名可說是名列前茅。」

里德表示，要申請複查讓他壓力很大，畢竟沒人知道整個過程要花多久，「政府在處理這件事上非常糟糕，他們在最後一刻調整我們成績的方式很不公平」。

今年 19歲，來自曼徹斯特的騰伯爾（Amy Turnbull）則說，她本來以為自己可以拿到A、A、A順利申請醫學系，沒想到她的成績是C、C、C。騰伯爾說：「我感到很震驚—我覺得我的未來都被撕裂了」。

「你毀了我的人生」

接受《BBC》訪問的邦廷-米切姆（Nina Bunting-Mitcham）則在這次的A-level成績中拿到了三個D，她覺得自己的人生「整個完了」：「一定有哪裏出錯了，我從來都沒有拿過D，這個成績讓我任何大學都進不了。」

邦廷-米切姆表示，她的老師們都很震驚，原本老師們評估她的成績會是A、B、B。

對此，邦廷-米切姆在節目上對着英國教育部學校標準司司長吉布（Nick Gibb）說：「你毀了我的人生。」

最後一刻，政策大轉彎

在師生連日來的抗議下，英國政府在17號宣布政策大轉彎，不再用演算法來計算學生的A-level成績，取而代之的是仰賴老師的評估。

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衍生「分數膨脹」新問題

然而，這麼做又衍生了新的問題，首先就是「分數膨脹」。學生們可以從演算法和老師評估中二擇一，挑選最高的成績申請大學。對於打算延後一年入學的學生而言，他們的成績可能會比相同程度、明年夏天參加A-level考試的學生還高，導致一定程度的排擠效應。

大學行政一團亂

再來，距離九月大學開學迫在眉睫，現在各大學得想辦法重新接受學生們申請，對大學行政造成極大的負擔。

英國大學組織（Universities UK）表示，當局政策在最後一刻大轉彎對錄取程序的最後階段來說是一大挑戰──學校能容納的學生人數、配備的職員、安置學生的地方和設備──尤其是當九月開學時，教職員生間如何維持社交距離都需要重新調整。

對此，英國大學組織執行長賈維（Alistair Jarvis）表示：「政府需要加緊腳步，好好支持大學渡過這個新政策帶來的挑戰。」

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】

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